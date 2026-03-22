Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево"

Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" в информация с данни към 6:00 часа тази сутрин. Движението е нормално на всички гранични преходи на границата с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента, напомнят от "Гранична полиция".

Трафикът

Нормален е и трафикът на всички гранични преходи на границата с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Движението е нормално и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

По границите е спокойно, няма тапи