21 март в историята на България: Убит е Петър Берон

21 март 1871 г.: Убит е Петър Берон

На този ден през 1871 г. в имението си край Крайова е удушен д-р Петър Берон. Той остава в историята на България като виден възрожденец-учен, педагог, просветен деец, енциклопедист, лекар и философ.

Полицията в Крайова веднага тръгва по следите на заподозрените за убийството и скоро след зверското престъпление ги залавя. Селяните Йон Калин и Николае Тибу правят пълни самопризнания за извършеното от тях зверство. Двамата селяни са арестувани, както и предполагаемите поръчители на убийството – Петру Александру и инж. Илие Чокулеску, който дължал на покойника 110 жълтици. Поради липса на доказателства двамата поръчители са освободени, а убийците са заточени доживотно в солниците.

Д-р Петър Берон е роден през 1799 г. в Котел. Там негов учител е поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански). След това Петър Берон учи в гръцкото училище в Букурещ. В периода от 1821 г. до 1825 г. той работи като учител в Брашов. Следва медицина в Мюнхен до 1831 г.

След защитата на докторската дисертация, той се установява за известно време в Букурещ, където работи като частен доктор, а след това и като окръжен лекар на Крайова. Петър Берон започва доходоносен бизнес със зърно. Основава дружество за търговия с аби в съдружие с племенника си Никола Христов.

През 1841 г. Петър Берон купува чифлика „Скорила”, намиращ се край Крайова, който е с площ 10 000 дка. До края на живота си той получава рента от него. От 1843 г. започва да се занимава предимно с научна дейност. Автор е на около 20 научни труда.

През 1824 г. като учител в Брашов написва първия български учебник - "Буквар с различни поучения", известен като "Рибен буквар". В него той засяга различни области на знанието. "Рибният буквар", написан на говорим български, става известен като малка енциклопедия. С него д-р Петър Берон се изявява като първи български педагог. Със създаването на "Рибния буквар" той поставя началото на нов етап в българското просветно дело.

Просветителят активно подпомага образователното дело в българските земи. Д-р Петър Берон дарява средства за откриване на светски училища, намиращи се в различните краища на страната.

Той завещава голяма част от наследството си на български училища. След смъртта му сърцето му е запазено, а през 1964 г. е пренесено в родния му град Котел.

