Обстановката в планините

Студено, облачно и мъгливо е в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. На отделни места превалява дъжд , на други - слаб сняг. Няма видимост, посочиха от ПСС. На Боровец температурата е около нулата, отрицателни са градусите на връх Ботев. Съоръженията в курортите работят. През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, съобщиха планинските спасители.

Прогноза за времето - 22 март 2026 г. (неделя)

Днес ще преобладава облачно време, на много места ще има слаби валежи от дъжд. Временни разкъсвания на облачността ще има над югозападните райони. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, в София – около 8°. В планините ще е облачно с валежи от сняг.

Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2°, на 2000 метра – около минус 3°. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, предаде НИМХ. Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 18 ч. и 41 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 14 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 48 мин. и залязва в 23 ч. и 17 мин.

