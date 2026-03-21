Правителството на Гюров:

Облаци и мъгли: Лошо време за планински туризъм

21 март 2026, 10:17 часа
Облачно и мъгливо е във високите части на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Вятърът е умерен в горския пояс. Като цяло условията за туризъм не са добри, температурите са сравнително ниски, отрицателни, до минус 8, минус 10 градуса в най-високите места.

В курортите условията за зимни спортове са добри, посочиха от ПСС.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, уточниха планинските спасители.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
мъгли облачно планинска спасителна служба планински туризъм
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес