Облаци и мъгли: Лошо време за планински туризъм

Облачно и мъгливо е във високите части на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Вятърът е умерен в горския пояс. Като цяло условията за туризъм не са добри, температурите са сравнително ниски, отрицателни, до минус 8, минус 10 градуса в най-високите места.

Още: Мъгли и облаци: Лошо време за туризъм в планините

В курортите условията за зимни спортове са добри, посочиха от ПСС.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, уточниха планинските спасители.

Още: Висока опасност от лавини в планините