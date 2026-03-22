22 март в историята: Славната победа на цар Иван Асен II, след която България достига до 3 морета

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 март 1230 г.: Победата на цар Иван Асен II над войската на Теодор Комнин

Датата 22 март (по стар стил, 9 март по нов стил) е славна за българската история. На този ден през 1230 г. цар Иван Асен II нанася погром на мощната епирска войска на Теодор Комнин в битката при Клокотница. Епирското настъпление не е просто едно обикновено сражение, а един от моментите в българската история, които са повод за гордост за всеки българин и до днес.

Въпреки изненадващото настъпление, цар Иван Асен II успява да организира войските си и да разгроми врага. Теодор Комнин напада България и нарушава договора за мир. Въпреки че неговата войска превъзхожда по численост българската, българите побеждават в битката.

Българският владетел постига нещо невиждано дотогава в средновековната история на Европа - успява да освободи всички пленници. Теодор Комнин е пленен и откаран в Търново. Победата на цар Иван Асен II слага край на Епирската империя. След тази паметна победа границите на България за втори път достигат 3 морета.

В църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търново е издигната възпоменателна плоча, гласяща следното за великата победа: "В лето 6738 (1230), Аз Иван Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, създадох из основа и с живопис украсих докрай тази пречестна църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в дванадесетата година от моето царуване, в която година се изписваше този храм, излязох на бран в Романия и разбих гръцката войска и плених самия цар кир Теодор Комнин с всичките му боляри, а цялата земя от Одрин до Драч завладях – гръцка, още и арбанаска и сръбска. Франките владееха само градовете около Цариград и самия този град, но и те се повинуваха под десницата на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха своите дни, защото така повели Бог. Понеже без Него ни дело, ни слово се извършва. Нему слава на векове. Амин."

На 22 март старопрестолната ни столица отбелязва паметната победа на цар Иван Асен II в битката при Клокотница и последвалия възход на Второто българско царство. Първите сведения за честването на този ден като празник на Велико Търново датират от 1879 г.

