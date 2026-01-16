Жълт код в три области за снеговалежи

Днес вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Жълт код е обявен за валежи в 3 области - Силистра, Добрич и Варна, съобщават от НИМХ. Още: Пътят към Витоша е отворен: Столичният инспекторат ни съветва да ползваме градския транспорт

Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони.

Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от минус 3 градуса - минус 2 градуса в североизточните до 8-10 градуса в крайните югозападни райони.

Още: Поледици и сняг в Русе: Населени места без ток, обявяват неучебен ден заради студа (ВИДЕА+СНИМКИ)

В планините и по Черноморието

Снимка: БГНЕС

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1-2 градуса по северното крайбрежие до 7 градуса по южното. Температурата на морската вода е 8-10 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Вечерта ще започне да си повишава.

Още: „Невидимият убиец“ на пътя: Как да оцелеем при черен лед