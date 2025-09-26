Войната в Украйна:

26 септември 2025, 12:57 часа 538 прочитания 0 коментара
Кога отварят и с какъв асортимент магазините на Пеевски

Първият "Магазин за хората" трябва да отвори преди края на годината. Активно се работи за финализиране на продуктовия асортимент и се водят разговори с партньори и доставчици, за да се гарантира селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство. Първият обект на веригата ще бъде в Пловдивско. Това съобщиха от земеделското министерство на запитване на "24 часа" защо се бави отварянето на първия обект, планиран да заработи през септември.

"Приоритет на ръководството на Дружеството е да се стартира устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място", уточняват от ведомството.

Решението за създаването на магазините беше записано в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Основната им цел е отговорят на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки – до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

Дружеството „Магазин за хората" ЕАД беше вписано в Търговския регистър на 29 август. В ход е финализирането на всички административни и юридически процедури – издаване на разрешителни, откриване на банкови сметки и други задължителни стъпки. Стремежът е да се осигури качествено изпълнение и стабилна основа за развитие, допълват от аграрното министерство.

