Кой има имен ден днес, 10 януари 2026 г. Честито!

На 10 януари 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Евстати. На този ден църквата почита Свети Евстатий Чудотворец. Името е с гръцки корен и означава издръжлив, строен, устойчив, твърд. Преподобният Евстатий се родил в Тарсийска област от богати и благочестиви родители – Георги и Мегета. Получил добро възпитание от тях, като станал на двадесет години, той оставил родителите си и отишъл в Авгаровата обител на планината Олимп. Св. Евстатий бил изповедник, т.е. страдалец за Христовата вяра по време на десетото гонение против християните. Свети Евстатий бил единодушно избран от християните за епископ на Антиохия.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да е свято името ти, светъл животът ти, празничен - всеки твой ден! Да се къпеш в любов, пари, късмет и щастие!

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе щастието, което заслужаваш, обичта на приятелите и любовта на любимите ти хора! Празнувай от сърце!

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни януари 2026 г.

