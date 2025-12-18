Кабинетът подаде оставка:

Имени дни януари 2026 г.

18 декември 2025, 11:28 часа 321 прочитания 0 коментара
Имени дни януари 2026 г.

Тепърва предстоят Коледните празници и Нова година, но веднага след тях идва и първия месец на Новата година. Януари 2026 г. продължава празничната процесия с едни от най-изестните имена в България - Иван, Васил и Йордан. Подгответе подаръците, виното, усмивките и пожеланията от сърце, за да отпразнувате достойно всички имени дни през първия месец на 2026 г. Празнувайте с любимите си хора, получавайте и давайте подаръци, но най-вече - бъдете добри!

Най-добрите пожелания за Нова година: Кратки, забавни - идеални за семейство и приятели

Именни дни през януари

Още: Оригинални пожелания за Ивановден

1 януари – Васильовден – Васил, Васила, Василена, Василка, Васко, Васка, Васа, Весела, Веселин, Веселина, Вълко, Ванеса, Вълчо, Веселка и всички производни на имената;

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

2 януари -Силвия, Силвестър, Силвана, Силва, Горан, Горица;

4 януари – Тихомир;

6 януари – Богоявление (Йордановден) – Йордан, Йорданка, Данчо, Данка, Богомил, Борил, Богдан, Богдана, Божена, Бончо, Банчо, Бистра, Найден, Теофан, Теофана, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Дана, Теодор, Боян, Бояна, Боголюб, Боголюба;

Още: Имени дни 2026 г.

7 януари – Ивановден – Иван, Йоан, Иво, Йоана, Йоанна, Йолина, Иванка, Ивана, Ива, Ванко, Ваньо, Ваня, Ванеса, Жан, Жана, Ивайло, Ивайла, Ивелин, Ивелина, Ивалин, Калоян, Йото, Йоанка, Ивона, Иванина, Ванина, Йовко, Йовка, Яна, Деан;

11 януари – Богдан, Богдана, Богомил, Теодосий, Теодоси, Теодосия;

12 януари – Татяна, Таня и производните им;

14 януари – Адам, Калчо, Нина и Нино;

17 януари – Антоновден – Антон, Антония, Андон, Донка, Доньо, Дончо, Тонко, Тони, Тоника, Тончо, Тотка, Антоан, Антонина, Антоанета, Донко, Доню, Тоня

18 януари – Атанасовден – Атанас, Атанаска;, Наско, Наска и други, производни от тях;

20 януари – Евтим, Евтимий и др;

21 януари – Максим, Неофит, Валери, Валерия, Максимилиян, Агнеса;

22 януари – Тимотей, Тимофей;

24 януари – Ксения, Аксения, Оксана;

25 януари – Григор и производните му;

50 Оригинални пожелания за кръщене на момче

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес имени дни януари имени дни януари 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес