Имени дни януари 2026 г.

Тепърва предстоят Коледните празници и Нова година, но веднага след тях идва и първия месец на Новата година. Януари 2026 г. продължава празничната процесия с едни от най-изестните имена в България - Иван, Васил и Йордан. Подгответе подаръците, виното, усмивките и пожеланията от сърце, за да отпразнувате достойно всички имени дни през първия месец на 2026 г. Празнувайте с любимите си хора, получавайте и давайте подаръци, но най-вече - бъдете добри!

Именни дни през януари

1 януари – Васильовден – Васил, Васила, Василена, Василка, Васко, Васка, Васа, Весела, Веселин, Веселина, Вълко, Ванеса, Вълчо, Веселка и всички производни на имената;

2 януари -Силвия, Силвестър, Силвана, Силва, Горан, Горица;

4 януари – Тихомир;

6 януари – Богоявление (Йордановден) – Йордан, Йорданка, Данчо, Данка, Богомил, Борил, Богдан, Богдана, Божена, Бончо, Банчо, Бистра, Найден, Теофан, Теофана, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Дана, Теодор, Боян, Бояна, Боголюб, Боголюба;

7 януари – Ивановден – Иван, Йоан, Иво, Йоана, Йоанна, Йолина, Иванка, Ивана, Ива, Ванко, Ваньо, Ваня, Ванеса, Жан, Жана, Ивайло, Ивайла, Ивелин, Ивелина, Ивалин, Калоян, Йото, Йоанка, Ивона, Иванина, Ванина, Йовко, Йовка, Яна, Деан;

11 януари – Богдан, Богдана, Богомил, Теодосий, Теодоси, Теодосия;

12 януари – Татяна, Таня и производните им;

14 януари – Адам, Калчо, Нина и Нино;

17 януари – Антоновден – Антон, Антония, Андон, Донка, Доньо, Дончо, Тонко, Тони, Тоника, Тончо, Тотка, Антоан, Антонина, Антоанета, Донко, Доню, Тоня

18 януари – Атанасовден – Атанас, Атанаска;, Наско, Наска и други, производни от тях;

20 януари – Евтим, Евтимий и др;

21 януари – Максим, Неофит, Валери, Валерия, Максимилиян, Агнеса;

22 януари – Тимотей, Тимофей;

24 януари – Ксения, Аксения, Оксана;

25 януари – Григор и производните му;

