Кой има имен ден днес, 13 януари 2026 г. Честито!

На 13 януари 2026 г. имен ден всички, които носят името Ермил, Ермила и производните им. Зетят на Константин Велики (306-337 г.) император Ликиний (311-324 г.), който водел негова сестра, имал зъдължението да охранява долния Дунав от нашествия на варварите. Още през 315 г. негови жертви станали мъчениците Ермил и Стратоник. Когато се намирал на р. Дунав и узнал за славата на християнския дякон св. Ермил, той заповядал да го заловят, бил го жестоко с железни пръчки и го хвърлил в тъмница. След като били жестоко измъчвани, двамата християни били удавени в реката. 

Честит имен ден! Нека този ден те води по пътя на истината и светлината! Дните ти да са благословени и изпълнени с любов, смисъл и взаимност! 

Честит имен ден! Нека този специален ден отвори вратите на изобилието за теб. Животът ти да е изпълнен с щастие, благополучие, верни приятели и истинска любов!

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

