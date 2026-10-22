Най-важните новини за деня: 22 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 октомври 2026 г.

АРЕСТУВАХА ОЩЕ ЕДИН КМЕТ НА ПЕЕВСКИ

Още един кмет на ДПС е арестуван. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан, научи Actualno.com от свои източници. Той е сред близките хора на санкционирания за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски. Информацията не е потвърдена официално и каква е причината за задържането му. Симпатизанти на ДПС се събират в момента пред полицията в града в подкрепа на кмета.

ГРОЗНИ СЦЕНИ: СЛУЖИТЕЛ НА НСО БЛЪСНА СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА, ЖУРНАЛИСТКАТА Е В БОЛНИЦА (ВИДЕО)

Грозни сцени се разиграха пред централата на "Прогресивна България" днес. Соня Колтуклиева от сайта ПИК се озова в болница след като бе силно изблъскана от охранител на НСО. След нападението, журналистката е приета във ВМА с комоцио и извадено рамо, по неофициална информация.

АРЕСТЪТ НА РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ: НА ФОКУС Е ФИРМА С НАД 100 ДОГОВОРА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

На 21 октомври при полицейска акция в Община Белица беше арестуван кметът Радослав Ревански - зам.-председател на "ДПС-Ново начало" и сочен за един от най-близките до санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. ГДБОП и ДАНС проверяваха документи, свързани със съмнителни обществени поръчки. По неофициална информация, цитирана от БНТ, градоначалникът е разследван за предполагаеми злоупотреби с европейски средства и обществени поръчки, свърани с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

ДЕПУТАТ НА РАДЕВ ОТРЕЧЕ ДА ИМА ТАЙНИ ОФЕРТИ КЪМ КМЕТОВЕ НА ПЕЕВСКИ И ВРЪЗКИ С ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

Броени дни преди президентските избори избухна скандал между управляващи и опозиция след арестите на кметове на ДПС. Депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев обясни в ефира на Нова телевизия, че няма изчисления и някакъв тайминг за тези арести. „Научих от новините за тях и бях изненадан от цялото това развитие, но без някакви емоции“, каза той. И обясни, че приема това като професионалист.

КОЙ ИСКА МЯСТО ВЪВ ВСС ОТ ПРОКУРОРСКАТА КВОТА: ЛИЧАТ ТРОЙКИ ПО ВАЖНИ ДИСЦИПЛИНИ И ЛЮБОПИТНИ КАРИЕРНИ СКОКОВЕ

Само четирима кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите имат две шестици (6.00) в дипломите си едновременно по двата ключово важни за всеки прокурор дисциплини - „Наказателно право“ и „Наказателен процес“. Това са Владимир Николов от Окръжна прокуратура - Плевен, Десислава Петрова (зам.-градски прокурор на София), Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Георги Чинев (окръжен прокурор на Бургас). От тях само двама имат над 20 години стаж като прокурори – Филипова (25 г.) и Чинев (27).

ЧАКАМ ГРАФИК: ШИШКОВ ВТРЕЩИ ЗА РЕМОНТА НА "ТОПЛИ ДОЛ", ЗАЩИТИ УЗАКОНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННА ВАЖНА ИНФРАСТРУКТУРА

Не е политическо зрелище – така регионалният министър Иван Шишков коментира ареста на кмета на Белица Радослав Ревански. По неофициална информация той беше арестуван заради злоупотреба с обществени поръчки, включително с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Не знам абсолютно нищо – не би трябвало регионалният министър да знае какво правят разследващите органи и прокуратурата. Най-вероятно става въпрос за поръчки отпреди година-две, добави Шишков.

"ПЛАТИХ 300 ЕВРО, НО МЕ ЗАПЛАШВАТ С ГЛОБА ДО 10 000 ЕВРО": БЪЛГАРСКИ АДВОКАТ С ТВЪРДЕНИЯ ЗА СХЕМА С ВИНЕТКИ В АВСТРИЯ

Българският адвокат Любомир Владикин, член на Софийската адвокатска колегия (САК), твърди, че е станал жертва на несъразмерни санкции в Австрия, въпреки че е закупил електронна винетка и впоследствие е платил компенсаторна такса от 300 евро. По думите му случаят повдига въпроси за начина, по който се контролират пътните такси в Австрия, както и за дейността на германско дружество-посредник, през което е направил покупката.

ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТ ЕЛЕКТОРАТИТЕ НА ГЕРБ И ДПС НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ: ГОВОРИ ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ (ВИДЕО)

За кого ще гласуват електоратите на ГЕРБ и ДПС на президентския вот на 25 октомври и на евентуалния балотаж в контекста на арестите на кметове на Делян Пеевски и размяната на “любезности“ на тема олигархия и управление между премиера Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори политологът и университетски преподавател Любомир Стефанов: “Според мен кампанията беше и е не само да се държи този вот за “Прогресивна България“, който Радев създаде, но не е ясно дали е партиен, или не, и г-жа Йотова е продължение на тази логика, но да се демотивира и отстрани факторът електорат на ГЕРБ и ако може, този на ДПС. Арестът на знакови фигури от Движението за права и свободи ще бъде разказан като борба с мафията, може би. Още: "Като няма хляб, зрелищата работят до едно време": Борисов призова Радев да работи (ВИДЕО)

"МЯРА": РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЙОТОВА И ГЮРОВ СЕ ТОПИ

След като в началото на октомври социологическа агенция "Мяра" даде над 21% преднина на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спрямо Андрей Гюров и Георги Кандев, тази разлика е паднала до 14,5 процентни пункта към средата на месеца. Това показва ново социологическо проучване* на "Мяра", публикувано на 22 октомври. От обобщените резултати става ясно, че ако президентският вот се състоеше в средата на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 43,4% от гласуващите, а за Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,9%.

ЗАПЛАХИТЕ ЗА СИГУРНОСТТА НИ СА ОГРОМНИ: НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ ОБЯСНЯВА ЗАЩО (ВИДЕО)

Злоупотреба с власт и показни акции. Това предизвиква етническо напрежение - нещо, от което винаги сме се пазили. Това заяви в предаването Студио Actualno бившият министър на отбраната и кандидат за президент Николай Ненчев, коментирайки арестите на кметовете на ДПС.

САЩ НЯМА ДА ЛИПСВАТ НА УКРАЙНА: ЦИРКЪТ В ДВОРЕЦА НА ПУТИН И СДЕЛКАТА, ВЪЗМОЖНА САМО В ГЛАВАТА НА ТРЪМП

Вчерашната среща между Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф се превърна в "тричасов сеанс на взаимни руско-американски любезности". Това пише политологът Петро Олешчук за украинското издание "Главред", добавяйки, че събитието не заслужава специално внимание — освен с един поразяващ цинизъм, който направи впечатление на всички: специалният пратеник на Тръмп нарече руския диктатор "хуманист". Срещата не доведе — и нямаше как да доведе — до никакви конструктивни резултати. Тя бе поредният епизод от играта на Кремъл, в която Путин умело манипулира американските си гости. Олешчук прави добър анализ на поредната визита на некомпетентния и напълно неподготвен пратеник на Тръмп. Свършеното от Уиткоф дотук (или по-скоро АБСОЛЮТНОТО НИЩО, което постигна) доказа, че той не може да предложи друго освен сервилничене пред Кремъл и дипломатически гафове. А като казахме дипломация - да, това е сфера, за която не могат да бъдат подбирани случайни хора. Това, че си добър имотен брокер в Ню Йорк, съвсем не те прави автоматично и дипломат.

ТРЪМП ОБИЖДА С "ГЛУПАВА И ТЪПА", ЩОМ МУ КАЖАТ, ЧЕ СЕ ПРЕГРЪЩА С ПУТИН. БИЛ И ХИЛАРИ КЛИНТЪН ВЯРВАТ, ЧЕ Е МАТРЬОШКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Много е важно – преговаряме с Русия за Украйна. Може би сме близо до споразумение за пръв път от много време. Когато си близо до споразумение и имаш много деликатни преговори, не натискаш със санкции". Така американският президент Доналд Тръмп видя нещата с войната в Украйна – при това той говори в този дух не само пред журналисти, а и в официално изявление, с което пак се самоизтъкна как успял да убеди руския диктатор Владимир Путин да пусне американския гражданин Стивън Хъбард. Иронията в случая е, че Хъбард влезе в затвора в Русия по обвинения, че е воювал на страната на Украйна – ОЩЕ: Путин вдига рейтинга на Тръмп, пусна затворник-американец

ТРЪМП САМ ВЛОШИ СВЕТОВНИЯ ГЛАД С ВОЙНАТА В ИРАН

Нека за момент се откъснем от непрекъснатия поток на новини и се замислим какво са причинили две от петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН: Русия и Съединените щати, със своите незаконни войни срещу Украйна и Иран, носят голяма част от вината за това, че са заличили напредъка на цяло едно поколение в борбата срещу глада.

НАД 310 РАНЕНИ И ДЕСЕТКИ АРЕСТУВАНИ: ПРОТЕСТИТЕ В АЛБАНИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ (ВИДЕО)

Над 10 дни продължават протестите в Албания с искания за оставката на премиера Еди Рама и промяна на политическото статукво в страната. Над 310 души, включително 191 полицаи, са били ранени от началото на протестите на 13 октомври досега.