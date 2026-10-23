Най-важните новини за деня: 23 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 октомври 2026 г.

ОХРАНИТЕЛЯТ ОТ НСО, КОЙТО БЛЪСНА СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА: КОЙ И КАКЪВ Е БИЛ ВСЪЩНОСТ ТОЙ?

Вярно ли е, че срещу арестувания охранител от НСО по случая със Соня Колтуклиева, е имало досъдебно производство преди години? Ако е вярно, за какво престъпление е бил разследван? Това са част от няколко въпроса, които Actualno.com изпрати още снощи на пресслужбата на НСО, след скандала – ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

"ЩЕ ИСКАМ ОСТАВКАТА НА ШЕФА НА НСО": ЙОТОВА С ПЪРВИ ДУМИ СЛЕД СЛУЧИЛОТО СЕ С КОЛТУКЛИЕВА

Да, ще поискам оставката на председателя на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от охранител на службата. Тя добави, че вижда пропуски и очаква оставки. ОЩЕ: Грозни сцени: Служител на НСО блъсна Соня Колтуклиева, журналистката е в болница (ВИДЕО)

НСО НА ПРИЦЕЛ: ХРОНИКА НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГАФОВЕ, КАТАСТРОФИ И СКАНДАЛИ ОКОЛО СЛУЖБАТА

Инцидентът, при което журналистката Соня Колтуклиева бе групово избутана от охранител на Националната служба за охрана (НСО), за пореден път извади на преден план въпроса за ролята и поведението на държавните гардове. Сблъсъкът с представител на медиите и превишаването на правомощията за пореден път подклаждат обществения дебат докъде се простират задълженията и правомощията на службата да пази висшите държавници и къде започва нарушаването на гражданските права.

СТОЯНА ГЕОРГИЕВА: СИТУАЦИЯТА С КОЛТУКЛИЕВА БЕШЕ ПРЕДСКАЗУЕМА И ПРЕДОТВРАТИМА ЗАРАДИ ПОВЕДЕНИЕТО Й (ВИДЕО)

Ситуацията с Колтуклиева беше предсказуема и предотвратима заради поведението й. Това каза в предаването Студио Actualno журналистката Стояна Георгиева, създател и главен редактор на сайта Медиапул. Поводът – повалената на тротоара от охранител от НСО журналистка Соня Колтуклиева, която получи тежки травми. Колтуклива се опитвала да зададе въпрос на председателката на НС Михаела Доцова и отворила врата на автомобила на НСО, след като Доцова вече била вътре. Според Стояна Георгиева парламентът трябва много внимателно да провери всички обстоятелства по случая: “На първо място Соня Колтуклиева не е трябвало въобще да може да стигне в колата, в която е била Доцова, а камо ли да е отключена вратата и тя да я отваря. Още: НСО преби Соня Колтуклиева: Най-важното извън очевидното

"АЛФА РИСЪРЧ": ПОДКРЕПАТА ЗА ЙОТОВА ЗНАЧИМО СПАДА, ГЮРОВ И КОСТАДИНОВ СЕ РАДВАТ НА РАСТЕЖ

Избирателната активност за президентските избори ще е около 40%, това е леко повишаване, след като в началото на кампанията данните сочеха около 37%. 40% значи около 2,6 – 2,7 милиона души, което значи, че няма да има избран президент на първи тур. В най-голяма степен повишаване на интереса имат атаките с дронове в Черно море – но допитването отразява нагласите преди случилото се със Соня Колтуклиева. Това стана ясно от думите на Геновева Петрова, представител на "Алфа Рисърч", която представи социологическо проучване за президентските избори на 25 октомври – ОЩЕ: НСО преби Соня Колтуклиева: Най-важното извън очевидното

ЩЕ ИСКАМЕ РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА СТЕНОГРАМАТА ОТ КСНС ЗА ДРОНОВЕТЕ, АКО НИ ИЗБЕРАТ: ИВАН ХРИСТАНОВ И СТОЯНКА ЧЕРКЕЗОВА (ВИДЕО) *

Ще искаме разсекретяване на стенограмата от Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) за дроновете в Черно море, ако ни изберат за президент и вицепрезидент. Това единодушно казаха в предаването Студио Actualno кандидатите Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. Те отговориха на въпроси за задълженията, функциите и правомощията на президента и вицепрезидента общо и в контекста на актуалните събития. Според Иван Христанов КСНС за ударите край черноморския бряг на България беше много закъснял.

ГОТОВИ СМЕ ДА СТРЕЛЯМЕ В ЗАЩИТА НА ЧЕРНО МОРЕ: КОМАНДИРЪТ НА ВВС ОБЯСНИ С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ

Българското небе е значително защитено, взехме обаче определени мерки. Това не е инцидентно действие само на ВВС, а обмислени действия на различните родове и видове военни сили (в България). Ще поддържаме дотогава, докато е необходимо – имаме самолети и пилоти. Това каза генерал-майор Николай Русев, командващ българските ВВС, за засиленото патрулиране над Черно море. Не само наблюдаваме – готови сме да въздействаме, уточни Русев пред БНТ.

УДАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ УБЕДИЛИ ПОВЕЧЕ ХОРА ДА ГЛАСУВАТ: ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА РАДЕВ СЕ НАСОЧВАТ КЪМ ДРУГ КАНДИДАТ, 500 000 РЕШАВАТ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ

Има много хора, които ще решат за кой да гласуват на президентските избори в последния момент. Кризата в Черно море е събитие "черен лебед", което е мобилизирало повече българи в желанието им да отидат до урните и разместванията в прогнозните резултати вече са факт.

КОРАБ Е ПОРАЗЕН ОТ ДРОН И СЕ Е ПРЕОБЪРНАЛ В ЧЕРНО МОРЕ: ИМА ЖЕРТВА И ХОРА В НЕИЗВЕСТНОСТ (ВИДЕО)

Кораб с 13-членен екипаж е бил поразен от дрон извън териториалните води на Румъния в Черно море, съобщава Maritime.bg, позовавайки се на информация на румънския портал News.ro. Около 10:00 часа сутринта Морският координационен център получава сигнал за бедстващия извън териториалните води на Румъния кораб KHORYV (IMO: 8138712). Започнала е мащабна спасителна операциия, а плавателният съд се намира на 13 морски мили от Констанца, когато подава сигнал, че е ударен от дрон.

И ПРИ БАЙДЪН, И ПРИ ТРЪМП: ЕДИН И СЪЩ КОНКРЕТЕН ПОДХОД НЕ СПИРА ПУТИН И ВОЙНАТА В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не мислех, че ще има пълномащабна инвазия". Това заяви в поредно интервю в британския подкаст "The Diary of CEO" украинският президент Володимир Зеленски за войната в Украйна. Той сподели, че е очаквал съюзниците на Украйна и други големи държави да предприемат превантивни мерки и по този начин да покажат на руския диктатор Владимир Путин, че си е загубил ума дори само да мисли за такова нещо след заплахите Крим и Донбас да бъдат признати за руски още когато там имаше "само сепаратисти". Обаче американският президент Джо Байдън (по онова време) не наложи санкции на Русия преди инвазията, а само е заплашвал с такива и налагането им стана след като войната беше отприщена – за Зеленски това е кардинална грешка.

ТЕЧ ОТ ТЕЛЕФОНА НА ЗЕТЯ НА ТРЪМП: ТАЙНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВЛИЯНИЕ С ТРИ ДЪРЖАВИ, НАЛИВАЩИ МИЛИАРДИ В СМЕТКИ НА ДЖАРЕД КЪШНЪР

Нидерландските разузнавателни служби са проникнали в телефона на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и са наблюдавали как той осъществява достъп до банкова сметка в Дубай, в която са се намирали стотици милиони долари, постъпили от банка в Азербайджан, твърди се в нова книга. Твърдението произтича от откъс от „Принцове и крадци“ („Princes and Thieves“) на разследващия журналист Матю Коул, посветена на Къшнър и президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед.

ПРЕГРЪДКАТА НА ВУЧИЧ ЗАДУШАВА СКОПИЕ: ПРОФ. АНА КОЧЕВА В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

Под маската на средства, давани за култура, за вяра и за идентичност, се финансират преди всичко политическите амбиции на Вучич и всички онези сдружения, които работят в просръбска посока. В Северна Македония те не са малко. Това каза в Студио Actualno Балкани проф. Ана Кочева, която е ръководител на секцията по българска диалектология и лингвистична география към Института за български език към Българската академия на науките БАН и заместник-председател на Македонския научен институт.

СЪРБИЯ Е НА КРЪСТОПЪТ: НАКЪДЕ ПОЕМА? (ВИДЕО)

Ще доведат ли студентските протести в Сърбия до различен резултат на предсрочните парламентарни избори?

ВОЙНАТА ЗА AI МОГЪЩЕСТВО: КОЗОВЕТЕ НА САЩ И КИТАЙ, СЛАБИТЕ ИМ КАРТИ И 4 СЦЕНАРИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Изкуственият интелект се превръща в стратегически ресурс, който определя не само икономическата мощ, но и достъпа до знания, научни открития и технологично развитие. САЩ и Китай се борят за надмощие, но историческият опит показва, че най-големият риск за една империя често не е външният съперник, а цената на собственото ѝ могъщество, пише в свой анализ престижното геополитическо списание Foreign Affairs.