Облекчават изискванията за притежаване на оръжия и боеприпаси у нас

29 април 2026, 15:19 часа 868 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Основната цел на законопроекта е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез разширяване на случаите, в които държавните органи ще събират служебно необходимата информация, вместо да изискват представянето й от заявителите, съобщават от правителствената пресслужба.

Предвижда се част от изискуемите документи - копия от скици, трудови договори, удостоверения за квалификация или данни за промени в регистрацията - да отпаднат при процедурите за издаване на разрешения за придобиване, съхранение, търговия и употреба на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Тази информация ще се набавя по служебен път, като ще бъдат ползвани за това съществуващите регистри. Така ще бъдат изпълнени мерките, заложени в Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г. за намаляване на административната тежест и в Решение № 176 на Министерския съвет от 2025 г. за внедряване на принципа „Епизоди от живота“, която предвижда да отпадне задължението, получилите разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да уведомяват едновременно районните управления на МВР по постоянен и по настоящ адрес.

Още: България в центъра на балкански екшън: Разбиха голяма схема за нелегални оръжия от Турция

Сред конкретните промени е въвеждането на забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите от общинските съвети. Също така отпада изискването за разрешения за придобиване на супресори, в съответствие с вече приети промени, с които те престават да се третират като основен компонент на огнестрелното оръжие.

С предложените изменения ще се осигури по-голяма ефективност и прозрачност в административните процедури, като отпада дублирането на данни и излишното натоварване на заявителите. Проектът не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, нито предвижда въвеждането на нов регулаторен режим, а същевременно е съобразен с Конвенцията за защита на правата на човека и с практиката на Европейския съд по правата на човека.

Още: Абсурд: За минути и с няколко въпроса в онлайн разговор психиатри преценяват кой да носи оръжие

Ивелин Стоянов Отговорен редактор
