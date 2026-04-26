26 април 2026, 10:08 часа
Очаквания: След 20 май почивката ни поскъпва с 30%

Хотелиери прогнозират 30% поскъпване на нощувките във ваканционните имоти след 20 май. Тогава влизат в сила нови правила, според които вили и апартаменти за краткосрочно отдаване под наем трябва да се регистрират в данъчните агенции.

Заради новите правила според експерти между 30 и 40% от имотите в платформите ще отпаднат, тъй като са част от сивия сектор.

Собствениците на имоти изнемогват

Вероника Василева е собственик на комплекс от къщи за гости в изключително живописна местност в курорта Цигов чарк. Тя предлага нощувки предимно през онлайн платформи за резервации. Комплексът разполага с около 30 легла и е изключително предпочитан през лятото.

Тази година обаче резервациите намаляват. „В сравнение с миналата година резервациите са почти наполовина. Има тенденция резервациите през платформите постепенно да бъдат анулирани“, твърди тя.

Това се случва на фона на повишените разходи. „Разходите ни станаха тройно по-високи. Сметката за ток през януари беше брутално висока. Аз се принудих да затворя за един месец, за да видя откъде идва проблемът. Проблемът е при монополиста, не при нас. Впоследствие, ако се вдигнат и данъците в платформите, ще стане още по-трудно – ще се повиши цената на туристическата услуга“, разказва тя, цитирана от bTV.

Комплексът на Вероника Василева предлага уединение сред природата и е предпочитан за семейни почивки, при които гостите ползват оборудван кухненски бокс и сами си готвят.

„50–60% от резервациите ми са през платформите. Аз съм фирма по ДДС, плащам си всички данъци. Съответно мога да присъствам в тези платформи, тъй като техните изисквания от последната една година са такива“, казва Василева.

Новите европейски регулации за нея са добре дошли. Така сивият сектор в бранша се очаква да се свие. Но цените на нощувките ще се повишат: „Всички платформи за резервации на имоти трябва да бъдат свързани с данъчните агенции и администрациите на различните държави в ЕС. Целта е да се изсветли секторът.“

Много имоти ще изчезнат от платформите

У нас тази мярка започва да действа от 20 май.

Според правилата поетапно имоти, които се отдават за краткосрочен наем и нямат уникален идентификационен номер и не са регистрирани, ще бъдат премахвани от платформите.

Между 30 и 40% от имотите в платформите ще отпаднат, тъй като са част от сивия сектор. Така предлагането ще спадне и цените ще се повишат. От друга страна, поскъпването на нощувките на фона на общата криза е изключително рисковано и може да доведе до срив в търсенето.

„Според мен предстои много тежка криза за всички – и за бизнеса, и за потребителя. Не знам как ще я изкараме – това само можем да гадаем и да видим“, коментира Василева.

В сравнение с големите хотели бизнесът на Вероника е по-гъвкав. Той не е постоянно ангажиран със служители извън семейния кръг и разходите са по-малки, но и за нея следващите месеци се очертават като сериозно предизвикателство.

Десислава Любомирова
