От 3 до 15 градуса. Времето утре - 6 февруари 2026 г.

На 6 февруари 2026 г. минималните температури ще са от минус 2° - 0° в Северозападна България до 5° - 7° в югоизточните райони от страната. Над Югозападна България ще е до предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява и от запад ще започнат завали дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време. Максималните температури ще са в широк интервал, от 3° - 5° в Северозападна България, където ще остане облачно до 13° - 15° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната. В София - около 9°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 февруари 2026 г.

В планините

В планините ще бъде предимно облачно. На височина над 1700 м се очаква сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода между 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

