Отбрана без конкретика: Бюджетът за военна инфраструктура остава неясен

26 септември 2025, 14:52 часа 339 прочитания 0 коментара
Министерството на отбраната все още не може да даде конкретен отговор колко средства ще бъдат заделени за реализирането на нови и текущи инфраструктурни проекти през 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Информацията стана публична след въпрос на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев. В запитването си той настоява за конкретика относно средствата, които ще бъдат заложени за военна инфраструктура – както за поддръжка на съществуващи обекти, така и за изграждането на нови.

В отговора се уточнява, че ведомството работи по проектобюджета за следващата година в съответствие с насоките на Министерския съвет и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., приета по-рано тази година. Министърът обаче подчертава, че конкретни параметри ще има едва след като Министерството на финансите изготви предварителна оценка на основните макроикономически показатели за периода 2025–2028 г. и даде указания за подготовката на проектобюджетите.

"По-голяма яснота ще има, след като бъдат направени финансовите разчети и издадени указания към първостепенните разпоредители на бюджета", посочва Запрянов в отговора си. Той добавя, че предстои и актуализация на прогнозата за 2027–2028 г., която ще определи и таваните на разходите за следващите години.

Отговорът на министъра на практика показва, че макар подготовката по бюджета за 2026 г. вече да е започнала, ясни разчети за инвестиции в инфраструктура все още няма.

