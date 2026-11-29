След като скъса котва заради силното вълнение и бурния вятър в Бургаския залив, петролният танкер "Кайрос" заседна край брега на Созопол, съобщиха националните телевизии. Нещо повече - той е заседнал край скалите в местността Буджака край морския град. Корабът е започна да дрейфува вчера привечер, а около 21 ч. е достигнал брега и е заседнал. Морето е изключително бурно, като вълнението е достигнало 7 бала. Още: Доказано: България в центъра на евентуална военна ескалация и екокатастрофа в Черно море заради Русия (КАРТА)

Причината за бедстващото положение на кораба

По информация на заместник областния управител на Бургас Веселина, първоначално корабът се е движел с ниска скорост, но впоследствие тя се е увеличила. Това е дало основание да се предполага, че е скъсано въжето на котвата. Танкерът се е насочил на югозапад и в крайна сметка е заседнал край Созопол.

Основните притеснения са свързани с евентуален разлив на гориво. Към момента обаче няма видими признаци за изтичане. Заместник областният управител посочи, че преди около месец водолази от сдружение „Приятели на морето – Бургас“ са обследвали подводната част на кораба и не са установили компрометирани участъци или течове.

Все още трябва да бъде изяснено какво е количеството гориво на борда и какво е състоянието на горивните танкове. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев заяви, че засега няма основания за паника, но е необходима точна информация за състоянието на плавателния съд.

На борда на "Кайрос" стоят двама моряци

На борда на „Кайрос“ има двама моряци – китайски граждани. Те са в добро състояние и към момента остават на кораба. Местните власти заявиха, че ще направят всичко възможно първо да бъде организирана тяхната евакуация. Заради изключително лошите метеорологични условия обаче достъпът до танкера засега е невъзможен.

Около 10:00 ч. днес се очаква работна среща при министъра на транспорта с участието на представители на „Морска администрация“, „Гранична полиция“ и местната и държавната власт. На нея трябва да бъдат обсъдени следващите действия и начинът, по който ще бъде овладяна ситуацията.

Заради силния вятър и високите вълни към момента не могат да бъдат предприети спасителни операции. Решенията за бъдещите действия ще зависят от оценката на обстановката и възможностите за безопасен достъп до кораба.

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