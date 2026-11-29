Военнотранспортният самолет „Спартан“ транспортира пострадали фенове на Левски от Марсилия след специална акция, предаде bTV. Изпратеният по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов самолет кацна точно в 2 ч. в София. На борда бяха двама от ранените фенове на Левски след варварския инцидент на мача с „Олимпик“ Марсилия. Още: Добра новина: "Спартан" излетя към Марсилия за феновете на Левски

Ексцесиите

Припомняме, че 11 привърженици на българския шампион бяха ранени, след като част от крайните фенове на „Олимпик“ Марсилия нахлуха в сектора за гости и започнаха да налагат български фенове.

В Марсилия все още остава само един от ранените привърженици на Левски, който е в тежко състояние.

Изпълнителният директор на Левски в интервю за NOVA обясни, че делегатът на мача не е пожелал да спре срещата дори за малко, тъй като се е страхувал, че това ще предизвика още по-големи проблеми на "Стад Велодром". След мача на Левски с Олимпик Марсилия, по време на който агресивни френски привърженици преминаха почти целия стадион, за да нападнат и пребият български фенове, стана ясно, че от Левски са подали жалба към УЕФА и са поискали да получат служебна победа и също така френският тим да бъде изваден временно от европейските турнири.

Ексцесиите по трибуните получиха световен отзвук, а у нас Народното събрание, което по принцип трудно се обединява по каквито и да било теми, излезе с обща декларация за случилото се. По оста София - Париж се водят разговори на най-високо ниво, а българските власти заявиха, че очакват строги наказания за агресорите.

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