Испанският гранд Реал Мадрид допусна изненадващо поражение у дома. "Кралете" загубиха с 1:2 от Депортиво Алавес в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. Отборът на Жозе Моуриньо се оказа в изоставаща позиция в 22-а минута въпреки сериозния ранен натиск. През втората част "кралете" продължиха да контролират темпото, но допуснаха още един гол във вратата си. Килиан Мбапе намали изоставането, но той и съотборниците му нямаха отговор на втория удар на Алавес. В самия край на двубоя Джуд Белингам бе изгонен с втори жълт картон за симулация.

Реал Мадрид се пропука на "Бернабеу"

Очаквано "кралете" започнаха по-активно, като първо защитата на Алавес блокира удар на Килиан Мбапе, а след това Антонио Сивера блесна с отлична намеса срещу Винисиус. Въпреки продължаващия натиск на Реал, гостите поведоха в резултата. Това се случи в 22-а минута, когато грешка на Дийн Хаусен позволи на Тони Мартинес да излезе сам срещу Тибо Куртоа и да даде аванс на своя тим. Реакцията на мадридчани не се забави, но Науел Теналия изби топката от голлинията след изстрел на Джуд Белингам. Играта се поизравни в следващите минути, но отново Реал имаше предимство. То обаче не беше реализирано с гол и така тимът се оттегли с минимален пасив на почивката.

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"Кралете" оказаха сериозен натиск в началото на второто полувреме, но защитата на Алавес се справи добре, а в предни позиции - отлично. Съвсем скоро Абдерахман Ребах удвои аванса на гостите с феноменален гол, но попадението му бе отменено заради засада. Последваха още две интересни ситуации пред вратата на Куртоа, преди да падне и вторият гол. Мариано Диас изведе Анхел Перес на отлична позиция, а той не пропусна да се разпише за 2:0. Реал Мадрид все пак намери път към съперниковата мрежа и намали изоставането си в 69-а минута чрез Килиан Мбапе. Десетина минути преди края на мача Карлос Еспи, който се появи от пейката, нацели гредата. В 87-а минута съдията отсъди дузпа в полза на Реал за нарушение срещу Джуд Белингам. След намесата на ВАР той промени решението си и показа втори жълт картон на английския национал за симулация. Защитата на гостите удържа на финалния натиск и се поздрави с трите точки.

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