Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 ноември 2026 година.

"ЕВРОВИЗИЯ Е ИЗЦЯЛО ПОЛИТИЧЕСКО СЪБИТИЕ": КАКВИ УРОЦИ ДАВА ШВЕЙЦАРСКИЯТ БАЗЕЛ НА БУРГАС? (СНИМКИ)

Как швейцарският град Базел успя да проведе едно от най-успешните издания на "Евровизия" през 2025 г. и какво можем да вземем като добри практики за домакинството ни на песенния конкурс в Бургас през май 2027 г.? Отговорите потърсихме с група от представители на неправителствени организации, инфлуенсъри и журналисти от различни медии, сред които и Actualno.com, по време на специално събитие, в което швейцарския опит срещна българското любопитство и стремеж към успешно провеждане на "Евровизия".

РУСИЯ ВОЮВА ВСЕ ПОВЕЧЕ С ЕВРОПА, В ЕВРОПА ИЗГРЯВАТ ВЪТРЕШНИ ВРАГОВЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия увеличава саботажите в Европа и с това измества фокуса върху директни действия в голямата си хибридна война със Стария континент, а не върху разузнавателните и наблюдателни операции. Такова заключение прави Международният институт за стратегически изследвания (IISS), който публикува анализ, озаглавен "Неконвенционалната война на Русия срещу Европа: саботаж, възпиране и бъдещи сценарии". Данните в анализа са само публични.

БОРИМИРОВ: ВСИЧКО БЕШЕ ПЛАНИРАНО И ИНСЦЕНИРАНО, БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ МАКРОН НЕ ТРЯБВА ДА ИМА

"В моята кариера и като футболист, и като ръководител досега не бях срещал такава агресия и омраза към нашите фенове. За мен всичко това беше планирано и добре инсценирано, защото няма как такава група от толкова много фенове да се придвижи от едно място до другото, може би към 250-300 метра минаха, за да отидат при нашите фенове. И абсолютно никой от охраната да не предприеме мерки за това." Това каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров в предаването "Събуди се" на NOVA по повод грозните сцени по време на мача с Олимпик Марсилия във Франция в четвъртък.

ПОД 40% ОТ БЪЛГАРИТЕ ПОЛЗВАТ ЗДРАВНИТЕ Е-УСЛУГИ. ПРИ НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ КАРТИНАТА Е КРИТИЧНА

България изгради технологична инфраструктура в здравеопазването, с която по редица показатели се нарежда рамо до рамо със средното европейско равнище, но се сблъсква с остър социален разлом при реалното ѝ използване. Страната достига 87% по показателя за достъп до електронни здравни досиета, изравнявайки се със средната техническа готовност в Европейския съюз по пътя към целта за пълно покритие до 2030 г.

ИЗБОРИТЕ В ИСПАНИЯ: ЩЕ ЗАПАЗИ ЛИ ВЛАСТТА ПЕДРО САНЧЕС ИЛИ НАПРАВИ ТВЪРДЕ МНОГО ГРЕШКИ?

През по-голямата част от последните няколко години испанският министър-председател Педро Санчес се радваше на такава международна репутация, каквато имат малцина политици. Като ревностен поддръжник на Украйна и активен защитник на правата на палестинците, 54-годишният Санчес се утвърди като морален ориентир за прогресивните сили в Европа.

ИЗРАЕЛ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОМАГАТ НА УКРАЙНА ДА СРИНЕ ОКОНЧАТЕЛНО КРИМСКИЯ МОСТ

Украйна е използвала израелската сателитна система HiSKY при атаките си срещу Кримския мост, съобщава The Wall Street Journal. Някои от украинските боеприпаси, използвани при ударите, са били направлявани с терминали на HiSKY, съобщи The Wall Street Journal.

ЛЕКО НИ ОТКРЕХНАХА ВРАТАТА: ЕК ОТРЕЧЕ ЗА ЕВРОТО И ОБЯВИ ЗА КАКВО ИСКА ДА НИ ГЛОБИ

Предложената от Европейската комисия глоба заради свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото, става ясно от отговор на ЕК до БНР. Оттам поясняват, че всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит. Припомняме, че преди дни премиерът Румен Радев обвини предишните управляващи, че са заблуждавали ЕК, за да се въведе еврото. Ден по-късно той изрази съмнение, че Комисията има политически, а не икономически мотиви зад нашето приемане в еврозоната.

ГОТОВНОСТТА НА РУМЪНИЯ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ: РАНИЦА ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ И УЧЕНИЯ НА ЦИВИЛНИ

Предвид препоръките на Европейската комисия за готовност на домакинствата да покрият нуждите си до 72 часа при евентуален и неочакван колапс, Actualno.com продължава своята поредица от материали за мерките на държавите при извънредни ситуации. След Хърватия и Турция, разглеждаме готовността на нашата северна съседка Румъния, която е член на ЕС и НАТО и е изправена пред редица рискове поради близостта си с войната в Украйна и заплахите от руски удари в Черно море

АЛБАНИЯ VS ЕДИ РАМА: ХИЛЯДИ ИСКАТ ОСТАВКАТА МУ, ПОЛИЦИЯТА ИЗЛЕЗЕ С ВОДНИ ОРЪДИЯ И СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ (ВИДЕО)

Хиляди албанци днес излязоха на антиправителствен протест в столицата Тирана на 28 с искане за оставката на премиера Еди Рама и смяна на политическата система. Демонстрацията, проведена в деня на 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на Албания, прерасна в сблъсъци между протестиращи и полицията, предаде "Ройтерс".

"ЕС Е ФИКЦИЯ ЗА БЕЛГРАД": СРЪБСКИ АНАЛИЗ ИЗДАДЕ ПОЛЗИТЕ ЗА СЪРБИЯ ДА БЪДЕ ВЕЧЕН КАНДИДАТ

Сръбски анализ на сръбско-американския икономист и професор Бранко Миланович издаде ползите за Сърбия да бъде "вечен кандидат" за Европейския съюз без да има реални намерения за Брюксел, става ясно от негов текст за РТС. Той дори заговори за "игра", в която и двете страни - ЕС и Сърбия знаят, че пълноправното членство е непостижимо, но въпреки това избират да пренебрегнат този факт.