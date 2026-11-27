Елитът на българския футбол се завърна с новия сезон 2026/27, който се явява под номер 103 в историята на най-високия ни футболен ешелон. През новата кампания програмата в Първа лига предвижда по-малък брой мачове, тъй като отборите вече са с два по-малко - 14. Форматът обаче се запазва непроменен - редовен сезон и плейофи, в които всички участници се разделят в три групи.

Програма на мачовете от Първа лига за сезон 2026/27

И през тази година телевизионните права за мачовете от Първа лига се притежават от "Нова Броудкастинг Груп", а всички двубои се излъчват пряко по Diema Sport. Началото на сезона е на 17 юли, като откриващият мач е този между отборите на Спартак Варна и ЦСКА 1948. Малко по-късно през деня действащият шампион Левски ще започне защитата на титлата срещу новака в елита Дунав Русе.

В настоящата статия ще можете да следите актуална информация за програмата в Първа лига - с дати и часове на всички мачове, които ще бъдат обновявани при настъпващи промени. Ето и как изглежда пълната програма по кръгове в Първа лига за сезон 2026/27:

Вижте още: Пълно класиране в Първа лига за сезон 2026/27

I кръг

17 юли 2026, петък

18 юли 2026, събота

19 юли 2026, неделя

20 юли 2026, понеделник

II кръг

24 юли 2026, петък

25 юли 2026, събота

26 юли 2026, неделя

27 юли 2026, понеделник

III кръг

31 юли 2026, петък

1 август 2026, събота

2 август 2026, неделя

3 август 2026, понеделник

IV кръг

7 август 2026, петък

8 август 2026, събота

9 август 2026, неделя

10 август 2026, понеделник

V кръг

14 август 2026, петък

15 август 2026, събота

16 август 2026, неделя

17 август 2026, понеделник

VI кръг (21 - 24 август)

21 август, петък

22 август, събота

23 август, неделя

19:00 часа - Септември (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София) - отложен

24 август, понеделник

VII кръг (28 - 31 август)

28 август, петък

29 август, събота

30 август, неделя

31 август, понеделник

V кръг - отложен мач

2 септември, сряда

VIII кръг (4 - 7 септември)

4 септември, петък

5 септември, събота

6 септември, неделя

7 септември, понеделник

IX кръг (11 - 14 септември)

11 септември, петък

21:00 часа - Черно море (Варна) 2:2 Локомотив София 1929 (София)

12 септември, събота

13 септември, неделя

14 септември, понеделник

Отложен мач от VI кръг

16 септември, сряда

X кръг (18 - 20 септември)

18 септември, петък

19 септември, събота

20 септември, неделя

XI кръг (10 - 12 октомври)

10 октомври, събота

11 октомври, неделя

12 октомври, понеделник

XII кръг (23 - 27 октомври)

23 октомври, петък

24 октомври, събота

26 октомври, понеделник

27 октомври, вторник

XIV кръг (30 октомври - 2 ноември)

30 октомври, петък

31 октомври, събота

2 ноември, понеделник

XIII кръг (6 - 8 ноември)

Датите на XIII и XIV кръг са разменени с решение на СТК на БФС от 4 септември 2026 г. заради невъзможността дербито между Левски и ЦСКА да се проведе в първоначално планирания период.

6 ноември, петък

7 ноември, събота

8 ноември, неделя

XV кръг (20 - 23 ноември)

20 ноември, петък

21 ноември, събота

22 ноември, неделя

23 ноември, понеделник

XVI кръг (27 - 29 ноември)

27 ноември, петък

28 ноември, събота

12:45 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)

15:15 часа - Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)

17:45 часа - Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)

29 ноември, неделя

12:30 часа - Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)

15:00 часа - Септември (София) - Левски (София)

17:30 часа - Дунав (Русе) - ЦСКА (София)

X кръг (отложен мач)

3 декември, четвъртък

18:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

*Програмата за следващите кръгове, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!

XVII кръг

5 декември 2026, събота

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)

Славия 1913 (София) - Ботев (Враца)

Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна)

Арда 1924 (Кърджали) - Дунав (Русе)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив София 1929 (София)

ЦСКА (София) - Септември (София)

XVIII кръг

13 февруари 2027, събота

Локомотив София 1929 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Черно море (Варна) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Враца) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)

Дунав (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград)

Левски (София) - Славия 1913 (София)

XIX кръг

20 февруари 2027, събота

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)

Дунав (Русе) - Черно море (Варна)

Спартак 1918 (Варна) - Левски (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив 1926 (Пловдив)

ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)

Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Септември (София)

XX кръг

27 февруари 2027, събота

Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали)

Левски (София) - Ботев (Пловдив)

Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Черно море (Варна) - ЦСКА (София)

Локомотив София 1929 (София) - Дунав (Русе)

Лудогорец 1945 (Разград) - Спартак 1918 (Варна)

Септември (София) - Славия 1913 (София)

XXI кръг

6 март 2027, събота

Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)

Славия 1913 (София) - Дунав (Русе)

ЦСКА (София) - Спартак 1918 (Варна)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Левски (София)

Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив София 1929 (София)

Ботев (Враца) - Септември (София)

XXII кръг

13 март 2027, събота

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Левски (София) - Ботев (Враца)

Дунав (Русе) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София)

Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)

Септември (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Спартак 1918 (Варна) - Славия 1913 (София)

XXIII кръг

20 март 2027, събота

Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Враца) - Дунав (Русе)

Локомотив София 1929 (София) - Спартак 1918 (Варна)

Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София)

ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) - Септември (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Славия 1913 (София)

XXIV кръг

3 април 2027, събота

Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив)

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Враца)

ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Левски (София) - Черно море (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)

Дунав (Русе) - Септември (София)

XXV кръг

10 април 2027, събота

Левски (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)

Септември (София) - Черно море (Варна)

Спартак 1918 (Варна) - Дунав (Русе)

Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 (София)

XXVI кръг

17 април 2027, събота

Дунав (Русе) - Ботев (Пловдив)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)

Арда 1924 (Кърджали) - Спартак 1918 (Варна)

ЦСКА (София) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив София 1929 (София) - Септември (София)

Черно море (Варна) - Славия 1913 (София)

*Програмата за плейофната фаза, с конкретни дати и часове, предстои да бъде обявена!