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29 ноември 1877 година: Ботевград е освободен

На този ден през 1877 година град Орхание (днешен Ботевград) е освободен от османско владичество.

През месец ноември 1877 година Западният отряд под общото командване на ген. Йосиф Гурко започва настъпление към Орхание. Въпреки тежките боеве и загубите при Новачене, демонстративните действия там успяват да отвлекат вниманието на противника. Това подпомага решаващата победа при Правец и принуждава османската армия да отстъпи към Арабаконак, изоставяйки ключовия си продоволствен склад във Врачеш.

На 29 ноември (17 ноември по стар стил) 1877 г. в града влизат предните части на руските войски, командвани от ген. Николай Елис. Към този момент Орхание е почти напълно обезлюден и опожарен - местното българско население напуска града, търсейки спасение в околните села и планината.

На 8 декември в града пристига на бял кон и самият ген. Гурко. Върналите се жители го посрещат тържествено с хляб и сол, а той ги приветства с думите: „Радвайте се, деца на братска България! Днес вие сте свободни!“.

След това започва зимният преход през Балкана, организиран от генерал Гурко, при който руските войници, подпомагани от местното население и доброволци, преодоляват тежките зимни условия и планинските проходи, за да изненадат противника. Последвалите боеве водят до освобождението на целия регион. Своя принос за свободата дават и десетки доброволци от Орханийския край, сражавали се в редовете на Българското опълчение.

С Решение 250 на Общинския съвет от 15 ноември 2012 година 29 ноември е обявен за празник на Ботевград. До 2012 г. празникът на града се е чествал на 1 декември. Това е датата, на която градът променя името си от Орхание на Ботевград през 1934 година.

Датата е променена след допитване до историци, общественици и граждани. 29 ноември, денят в който Орхание е освободен от османско иго през 1877 година, е избран за празник на града.

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