Зимната обстановка в община Габрово е овладяна, цялата налична техника е на терен и почиства основните артерии и високите квартали. Пътищата са заснежени, но проходими, а обществения транспорт се движи по график, предаде БГНЕС. Още: Зимата пак ни изненада: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София

Рязко влошаване на времето в неделя

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Осигурен е безпроблемен достъп до областната болница за линейки и снабдяване. Към момента без ток заради аварии са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

През деня дежурните са реагирали на един сигнал за паднало дърво и на един закъсал автомобил, който се оказал с летни гуми.

На прохода Шипка видимостта е силно намалена от мъгла, снегът е над 7 см. На Узана снежната покривка вече достига 24 см, като и на двете места термометрите отчитат минус 5 градуса.

От НИМХ предупреждават за рязко влошаване на времето в неделя (29 ноември). За региона е в сила оранжев код за нови валежи, които ще натрупат до 30 см сняг, силни виелици по проходите и жълт код за опасно ниски температури до минус 14 градуса.

Над 190 сигнала на телефон 112

Над 190 са постъпилите сигнали на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕН 112) за щети, свързани с валежите и ветровете от 07.00 до 17.00 часа днес. Регистрираните сигнали за паднали дървета в РЦ 112 Монтана са 11 – 5 в Ловеч, 4 във Враца и 2 в Плевен. Без електрозахранване е село Соколаре, общ. Бяла Слатина. Постъпили са сигнали за липса на ел. захранване в едно населено място в обл. Плевен и в две в обл. Враца.

Постъпил е един сигнал за намалена видимост до 100 м. на АМ „Хемус“ в района на Ябланица

73 са регистрираните сигнали от граждани за непочистени, неопесъчени и заледени участъци в област Ловеч – 27 сигнала, област Плевен – 20 сигнала, област Враца – 17 сигнала, област Монтана – 8 и област Видин – 1. Сигнализирано е за голямо задръстване на главен път Е79 от Краводер посока Враца, поради закъсала цистерна.

В РЦ 112 Русе са постъпили 2 сигнала за населени места без ел. захранване - село Острово, общ. Завет и село Гарван, община Ситово. Сигналите за паднали дървета са 22, 11 от които в област Русе, 7 в област Разград, 2 в област Габрово и по един в областите Силистра и Велико Търново.

За заледени и неопесъчени пътища сигналите са 35 – 18 за област Велико Търново, 7 за област Русе, 6 за област Габрово и 4 за област Разград. За Южен Централен район, обслужван от РЦ 112 Кърджали, са постъпили два сигнала - за паднало дърво в Пловдив и Пазарджик.

В РЦ 112 София постъпилите сигнали за паднали дървета са 10.

Сигналите за намалена видимост са 6 – за София град и София област, един сигнал за липса на електрозахранване в Кюстендил. В РЦ 112 Бургас са постъпили два сигнала за липса на електрозахранване – в областите Ямбол и Стара Загора. Вследствие на силен вятър са постъпили сигнали за поражения в област Стара Загора – два и един за област Ямбол.

8 са сигналите за паднали дървета – четири в област Ямбол, три в област Бургас и един в област Стара Загора. За непочистени пътища, вследствие на снеговалеж да подадени три сигнала – един за област Стара Загора и два за област Сливен.

В РЦ 112 Варна са постъпили четири сигнала за паднали дървета – два във Варна и по един за Добрич и Шумен.

Всички сигнали са своевременно предадени за реакция на служби да спешно реагиране и компетентни структури, включени в системата 112.

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