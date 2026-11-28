По разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов военнотранспортен самолет „Спартан“ от състава на Военновъздушните сили изпълнява полет по маршрут София – Марсилия – София, за да транспортира български граждани, пострадали по време на футболния мач между отборите на „Олимпик Марсилия” и „Левски София”. Самолетът излетя от летище „Васил Левски - София“ с екип от лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия, съобщи БНТ. Още: "Недопустими провокации": Треньорът на Марсилия осъди поведението на българските фенове

Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница, както и други български граждани при необходимост.

"Левски" официално поиска УЕФА да му присъди служебна победа над "Олимпик" (Марсилия) или най-малкото скандалният мач от Лига Европа, завършил 1:0 за френския тим, да бъде преигран на неутрален терен. Късно снощи адвокатът на "синия" клуб Стоимен Чакалов е внесъл жалбата, която се основава на чл.56, ал.1 от дисциплинарния правилник на европейската футболна централа.

Исканията на "Левски" към УЕФА са в пет точки:

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Жалбата на клуба да бъде обявена за допустим и да бъде уважен по същество;

Да се присъди служебна загуба за "Олимпик" и срещата да се запише като победа с 3:0 на "Левски" (на основание чл. 6, ал. 1, б. "h" и чл. 27 от Дисциплинарния правилник);

Като алтернативен вариант резултатът да бъде анулиран и да се насрочи преиграване на неутрален терен и/или пред празни трибуни (чл. 6, ал. 1, б. "e" и "f");

Таксата за подаване на жалбата да бъде възстановена на "Левски", а всички разноски по производството да бъдат поети от "Олимпик";

Жалбата да бъде включена към дисциплинарното разследване на инспекторите по етика и дисциплина на УЕФА по същите инциденти, като на "Левски" бъде дадена възможност да допълни мотивите и доказателствата си след получаване на официалните доклади от мача.

В резултат на атаката на футболните хулигани от Марсилия в четвъртък вечерта пострадаха общо 11 души.

По-късно МВнР допълни, че всъщност хоспитализираните са двама. Единият е в реанимация с травма на главата, но е в съзнание и контактен. Другият е с лека травма и е пожелал да остане под наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан вчера. Третият е придружител и не е под лекарско наблюдение.

"На място са генералният консул на България в Лион и полицейското аташе от Париж, които следят развитието на случая и оказват съдействие", информираха от МВнР.

След нападението УЕФА започна дисциплинарно производство срещу "Олимпик", а прокуратурата в града започна две разследвания - едно на поведението на местните фенове и едно на българските - за демонстриране на нацистки поздрав.

Според специалиста по спортно право Георги Градев глобата за "Олимпик" ще бъде тежка, като от УЕФА може да стигнат дори до изваждане на отбора от европейските турнири.

"Това, което по-скоро очаквам да се случи е една глоба от поне 100 000 евро, със сигурност един мач без никаква публика, който най-вероятно ще е следващото домакинство със "Селта". Със сигурност и бъдещи мачове навън без публика, в изпълнение на предишните наказания, които са отложени - заяви Градев през радио "Фокус". - Имах разговор с отговорно лице от УЕФА и той ми каза директно "ние се готвим да ги смажем", дано да е така".

Късно снощи фенове на "Левски" протестираха пред френското посолство в София. Те скандираха „Мафия“ и „Няма да простим“. А посланикът на Франция Мари Дюмулен също осъди нападенията над "сините" фенове и изрази солидарност с пострадалите, като увери, че френската държава ще търси отговорност от виновните за случилото се.

Треньорът на "Левски" се извини на феновете

Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача срещу "Септември" от XVI кръг на първенството, но говори предимно за случилото се в Марсилия. Треньорът бе обвинен от феновете, че е реагирал неадекватно на журналистически въпрос след мача с "Олимпик" за мнението му относно побоищата.

"Искам да изпратя силна прегръдка към всички привърженици, които бяха част от ужасяващите неща, които се случиха на "Велодром". Да пожелая на всички, които бяха наранени, да се възстановят възможно най-бързо. Искам да изпратя силна прегръдка към цялото левскарско семейство - каза испанецът. - Получих няколко въпроса след мача, като казах моята гледна точка от информацията, която имах. Имаше още журналисти, които отново повториха същия въпрос. Вече бях казал всичко, което имах като информация от първия въпрос. Държа да поискам извинение, защото моята реакция не беше адекватна в този момент. Моята гледна точка е много ясна. Това, което се случи, е срамно и жалко. Но тогава нямах идея какво се е случило. След това ми разказаха. Когато видях снимки и видео, се разплаках. Това те кара да премислиш много неща. Ако жена ми и детето ми бяха с нас, те щяха да са в тази зона. Футболът не е това."

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