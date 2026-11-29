Швейцария гласува на голям национален референдум по четири ключови въпроса, предава пратеникът на Actualno.com в най-големия швейцарски град Цюрих. През цялата седмица гражданите на различните кантони и общини в цялата страна упражниха правото си на глас, като над 90% от вота се осъществява по пощата - именно затова в секциите е сравнително пусто, споделят наблюдатели пред екипа ни.

Швейцарските граждани предстои да вземат общо четири решения на национално ниво, а в Цюрих жителите ще гласуват допълнително и по един местен въпрос:

Промени в осигуряването и пенсионната система - ключов въпрос за Швейцария, касаещ реформа в една от най-спорните системи в страната. Въпреки че през годините се провеждат множество граждански допитвания по темата, швейцарците продължават да търсят точната формула за изчисления на осигурителния стаж. Ограничаване на зарята и фойерверките - отново гражданска инициатива, широко подкрепена от неправителствени организации в защита на природата и животните. Данъци за женени двойки. Спиране на износа на оръжия (без Украйна) - един от най-очакваните въпроси на референдума, който завършва на 29 ноември.

На местно ниво пък жителите на Цюрих ще решат дали 20% от общинските жилища да са заделени само за пенсионери, предвид все по-голямата криза с намирането на квартири и имоти в цялата страна, подобно на множество европейски държави.

Така изглеждат образците на бюлетини, в които швейцарците ще попълнят своя вот и ще изпратят гласа си по пощата. Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com.

Въпросът с оръжията

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С предложената промяна в законодателството ще се постигне облекчение върху ограниченията върху износа на произведени в Швейцария оръжия и военно оборудване. Така се противопоставят един от основните стълбове на националната идентичност на страната и призивите за укрепване на местната оръжейна индустрия и за увеличаване на подкрепата за Киев.

Особен момент е и фактът, че Украйна бе умишлено изключена от това облекчаване на правилата, поради което оръжейната индустрия си осигури подкрепата на проруската швейцарска партия SVP.

В края на миналата година парламентът измени т.нар. Закон за военното оборудване, но срещу промените беше внесено оспорване и беше иницииран референдум. Според последните социологически проучвания от тази седмица резултатът от гласуването на 29 ноември ще бъде оспорван. Подкрепата за промените е 49%, като преднината не надхвърля 3 процентни пункта.

Гласуването отново поставя Швейцария пред необходимостта да преосмисли една от основните си традиции, чиито корени датират от векове. Темата е особено актуална, откакто през 2022 г. правителството прие санкциите на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия. Противниците на това решение заявиха, че то нарушава неутралитета на страната, и настояха в конституцията да бъде заложено по-строго тълкуване на този принцип. Предложението обаче беше отхвърлено на референдум през лятото.

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"Не трябва да позволяваме швейцарските оръжия да попаднат в ръцете на авторитарни режими и да бъдат използвани срещу цивилното население" - с тези думи Моника Майре-Хефти, бивш държавен съветник и президент на неправителствената организация "Каритас" в Швейцария, опитва да убеди гражданите да гласуват в подкрепа на ограничаване на износа на оръжия от страната.

В последните години търговските сделки за износ на боеприпаси непрекъснато растат, а през 2025 г. общата сума на постигнатите договори достига рекордните 948 милиона швейцарски франка, което се равнява на над 1 милиард и 34 милиона евро, показват официалните данни. Подобни стойности на сделки са отчетени през 2022 г. след началото на руската военна инвазия в Украйна. Сега обаче швейцарците са силно обезпокоени, че основният износ вече далеч не е за Украйна - медийни разследвания показват все по-честите продажби на оръжия на терористични режими и групировки в Близкия изток.

На този фон съгласно действащите правила, затегнати в края на 2021 г., износът на оръжия за държави, участващи във военни конфликти, е строго забранен.

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Как ще изглежда референдумът?

Именно затова гражданска инициатива успява да събере достатъчно подписи с цел въпросът да влезе в бюлетината за референдума, чиито резултати ще станат ясни на 29 ноември. Темата предизвика и множество политически реакции. В националния парламент зелените и социалистите казват, че този закон помага на Русия.

Междувременно социалните мрежи сега засилват дебата, но хората не са толкова включени в дискусиите. За разлика от европейския опит, в Швейцария сравненията на показателите за износ и продажба на оръжия с останалите европейски държави изцяло отсъстват.

Практиката показва, че всеки закон в националния парламент може да бъде изведен на национално гласуване чрез референдум посредством лобизъм, граждански групи и обществен дебат. Именно такъв е и случаят с темата с оръжията.

В Цюрих, където разбираме за нагласите на швейцарците за референдума, 30% от населението няма нито право на глас, нито право на предложения. Въпреки това Цюрих си остава най-големият град в Швейцария и респективно е най-добър в прилагането на пряката демокрация.

Докато разглеждаме бюлетините за гласуване и слушаме за дебата за оръжията, разбираме, че съществува т.нар. инфопак за всяко гласуване на всички езици - комплект от брошури, флаери и дори специално създадени видеа с обяснения как са гласували депутатите в националния парламент по конкретния въпрос, както и препоръки в едната и в другата посока с цел вземане на максимално информирано решение от гражданите. Препоръките се изработват от местната администрация и са абсолютно безпристрастни поначало. Жителите на Цюрих и на всеки швейцарски град знаят това – заради високото доверие в швейцарския национален парламент (над 85%) и заради доверието в местните власти на общинско и/или кантонално ниво.

"Когато има гражданска инициатива, общината се намесва само с корекции в предложенията и препоръките при очевидни грешки, законови нарушения, технически разминавания и др., но не и по същество на идеите и аргументите в подкрепа на инициативата", разказва пред Actualno.com Стефан Митл, който е част от общинското ръководство в Цюрих.

Специален репортаж на Ивайло Илиев/Actualno.com от Швейцария. Проектът "Мрежи в действие" е финансиран в рамките на Механизма за гражданска активност и прозрачност на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.