97 000 евро глоби са наложени на почистващите фирми в София заради незадоволително почистване на улици и пътни участъци след обилния снеговалеж. Най-сериозни проблеми са отчетени в районите „Слатина“, „Подуяне“ и на места в „Люлин“. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов по време на брифинг. Още: Пет села в Габровско са без ток: Идват нови 30 см сняг и студ до -14°C

По думите му снегопочистването в столицата е започнало още вчера в 18:30 ч. с обработка на районите Витоша, Горна баня, Кремиковци и Панчарево, където снежната покривка е била по-значителна. В подготовката за зимната обстановка са били разположени 172 снегорина на 62 места в София. Машините са извършвали обработки срещу заледяване, а след това са започнали да избутват натрупания сняг от улиците и булевардите.

„Не сме доволни от качеството на услугата в определени зони“, заяви Коджахристов и уточни, че до 4:30 ч. сутринта са били наложени санкции за общо 97 000 евро.

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По думите му в София вали сняг от около 16 часа, като на отделни места снежната покривка е надхвърлила 40 сантиметра. В централната част на града натрупаният сняг е между 20 и 25 сантиметра.

Директорът на Столичния инспекторат посочи, че приоритетно се почистват улиците, по които се движи масовият градски транспорт, както и спирките, за да могат пътниците безопасно да стигат до тях. На почистващите фирми е напомнено, че санкцията за непочистена спирка е 1500 евро.

„Постепенно фирмите ще преминат към вътрешнокварталните улици, но предполагам, че това ще стане с намаляването на снега“, обясни Коджахристов.

Той съобщи още, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета, скъсани електрически кабели и проблеми с контактната мрежа. По информация на Столичния инспекторат към момента на брифинга масовият градски транспорт се движи нормално, въпреки отделни затруднения по някои трасета.

Коджахристов уточни, че почистването на трамвайните и тролейбусните трасета е отговорност на съответната транспортна организация, а не на фирмите, ангажирани със снегопочистването към Столичния инспекторат. Вътрешнокварталните улици и пътищата в по-отдалечените райони, включително населените места около София, ще бъдат обработвани поетапно. Очакванията са това да стане с отслабването и спирането на снеговалежа, за който прогнозите са да продължи поне още пет часа.

В момента част от снегорините продължават да разпръскват смеси от различни видове хлориди, които трябва да предотвратят образуването на поледици заради ниските температури.

„Зимата е тежка не само в София, а в цялата страна“, коментира директорът на Столичния инспекторат и увери, че почистващите фирми ще продължат работа, за да наваксат изоставането в отделните райони.

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