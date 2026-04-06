По-скъпо агнешко и яйца за Великден: Браншът алармира, че умира

Цената на агнешкото месо за Великден не може да бъде повече от 14-15 евро за килограм, но все пак е малко по-висока в сравнение с предишните години. Цени за агнешко месо от 16-17 евро нагоре няма да бъдат адекватни за празниците, заяви пред БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Още: "Гърците ни настъпват по пазарите": Спор в бранша за ваксинацията на овцете

Според него с търговията с агнешкото месо се "проветрява системата" от незаконния внос и схемите, които се разкриват. "В джоба на животновъдите обаче не влиза нищо. Българският животновъдeц умира усмихнат, но умира", посочи Караколев, който поиска други мерки в помощ на сектора.

Има ли достатъчно месо и яйца за Великден?

Той е на мнение, че няма адекватни мерки, които да бъдат насочени към животновъдите. "Администрацията в България не иска да тласне кооперативите да се развиват. Те не искат, защото става въпрос за конкуренция. Това означава много фермери да се конкурират помежду си, което да доведе до по-ниска цена, отколкото в търговските вериги", допълни Симеон Караколев.

Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България добави, че има достатъчно български яйца на пазара. На годишна база цените на едро за ЕС са се променили с 19%, а в България голямо увеличение на цената на яйцата няма, уточни той.

"Ние ще ядем по-скъпи яйца постоянно, защото Европа е избрала нова технология за отглеждане на яйцата", посочи Гълъбов.

Той отбеляза още, че проблемите идват най-вече при производството с аргумент, че браншът трябва да се съобразява с пазарните цени.

