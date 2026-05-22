След триумфа: Радев и DARA обсъждат "Евровизия"

Премиерът Румен Радев ще се срещне в Министерския съвет с певицата DARA по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия", съобщиха от правителствената пресслужба. В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на певицата, както и ръководството на Българската национална телевизия (БНТ).

ОЩЕ: За DARA и "Евровизия" ще има пари, а за БНТ? Отговорът от вицепремиера Иво Христов

По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия", на която България ще бъде домакин догодина. Страната ни ще приеме конкурса през 2027 г., след като DARA спечели тазгодишното издание на надпреварата с песента "Bangaranga".

В сряда премиерът Румен Радев съобщи, че се създава междуведомствен организационен комитет във връзка с подготовката за провеждането на "Евровизия" в страната. Комитетът ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов, който заяви, че организацията на песенния конкурс се очаква да струва между 20 и 30 млн. евро.