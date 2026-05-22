Първа среща: Урсула фон дер Лайен приема Радев в Брюксел

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме премиерът Румен Радев следващата седмица, съобщи говорител на ЕК на редовната пресконференция на институцията. Срещата ще е в четвъртък (28 май). Тя ще е първата между Фон дер Лайен и Радев след неговото избиране за премиер.

Очаква се българският премиер да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел.

Тази седмица Радев предприе първото си пътуване зад граница в качеството си на премиер и се срещна в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

В началото на месеца министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни от встъпването си в длъжност премиерът е получил покани също от италианския си колега Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.