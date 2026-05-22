Напусна ни обичаният тенис коментатор Тодор Попов

Дългогодишният тенис коментатор Тодор Попов напусна този свят след кратко боледуване. Новината съобщиха на 22 май колегите от TennisKafe.com. Попов е един от емблематичните коментатори на джентълменския спорт у нас, до последно бе отдаден на голямата си професионална любов - тенисът - и радваше зрителите с коментарите си в ефир. Неговата телевизионна кариера започва в БНТ и предаването “Всяка неделя”, в което е продуцент, а впоследствие се насочва към професията на коментатор.

Бляскава кариера, отдадена на любимата игра

Бил е част от отразяването на Олимпийски игри, редица Световни първенства и на всички големи турнири по тенис.

Бил е част от БНТ, Евроспорт, Ринг, ТВ+, Нова телевизия и MAX Sport.

Тодор Попов бе и отличен играч по тенис на маса и тенис на корт, световен шампион и многократен държавен шампион за журналисти.

По-рано тази година почина и журналистът Николай Пръвчев, започнал творческия си път в Редакция "Спорт" на Българската телеграфна агенция. Николай Пръвчев беше известен като истински експерт в областта на тениса, където продължи да допринася за българския спорт и след като напусна БТА. Той пристига в Национланата информационна агенция през зимата на 1998 г. и дава силите си до 2005-а година. Още: Почина обичан спортен журналист, отдал живота си на тениса

