Ефектът "Bangaranga": DARA зарази българите с невиждан оптимизъм

Успехът вдъхновява. Успехът задължава. Успехът заразява. Така най-кратко могат да бъдат прочетени обществените нагласи за българското домакинство на "Евровизия 2027", което страната ни спечели след феноменалния успех на DARA и нейната "Bangaranga". Това обобщава представително проучване на "Алфа рисърч" сред извадка от 800 души в периода 18 – 21 май 2026г. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

Доскоро скептичните за почти всичко, засягащо колективните институционални усилия, българи, днес са силно обнадеждени, че страната ни и БНТ ще се справят успешно с организирането на европейския музикален конкурс. Значително мнозинство от 57% са на мнение, че и България, и обществената телевизия ще се представят по възможно най-добрия начин.

Малко по-критични, но с очакване за позитивен развой са 36% от анкетираните, които смятат, че ще има проблеми, но като цяло ще се справим добре. Недоверчиви са едва 7 на сто, според които проблемите ще преобладават.

Що се отнася до оформилото се вече състезание между редица български градове, кой да е домакин на следващата "Евровизия", мнението е категорично – София. 59%, които посочват столицата пред конкурентните локации са почти три пъти повече от дела на нейните жители спрямо населението на страната и отразяват както желанието за максимално добра подготовка и представяне, така и по-добрата достъпност от различни точки на страната.

На второ място е посочен Бургас с 15%, който през последните години не само се оформи като значимо място за културни събития, но и беше изключително активен и убедителен в промотирането си. Пловдив и Варна, макар и да имат своите фенове, отстъпват по-назад в това, бихме казали, благородно състезание.

Ползите от домакинството на "Евровизия" анкетираните виждат в две основни посоки. Първо, в цялостния имидж за страната ни и повишаване на видимостта й пред Европа и света (72%). В моменти като този се вижда колко уморени от негативизъм са българите и колко важно е да се запали надеждата, че можем да се представим в добра светлина. На второ място е по-прагматичната полза за туризма (63%). Следват местния бизнес (39%), подобряване инфраструктурата на града-домакин (33%) и творците и артистите в страната (31%).

До домакинството на "Евровизия" има още много време. И още повече работа, за да се сбъднат очакванията от момента на еуфория. Но може би най-важният позитивен ефект е вече налице – способността ни да обърнем от негативен в позитивен погледа ни за самите нас, без което нито един успех не е възможен. Остава като общество да задържим тази нагласа.