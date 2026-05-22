"Крещящ пиар" от предишните: Алабализми от ИТН министър на Радев за граничния контрол на храните

"Аз наистина не мога да разбера цялата тази истерия за това действие. Дори моят предшественик Иван Христанов и освободи шефа на БАБХ“. Това заяви сегашният земеделски министър Пламен Абровски в отговор на въпрос защо беше много бързо освободен досегашния ръководител на Агенцията по храните д-р Ангел Мавровски – по думите на Абровски, БАБХ имал директори, пред които д-р Мавровски можел само да се прекланя – ОЩЕ: Знаково уволнение: Румен Радев освободи директора на БАБХ

И веднага парадокс – никой не отричал казаното (и направеното) от д-р Мавровски, но въпросът било дали става въпрос за нарушения или престъпления. Аз съм юрист, не разбрах, заяви Абровски пред БНТ, като всичко това е коментар за думите на д-р Мавровски как има манипулации ГКПП Капитан Андреево с лабораторни анализи. "Просто имаше един крещящ пиар – не може да навираш контрола в очите на хората, защото създаваш впечатление, че преди го е нямало", настоя новият земеделски министър, който смята, че "просто в момента този контрол беше тикан в очите на хората", а то така си било през годините назад, имало контрол – ОЩЕ: Уволненият директор на БАБХ със скандални разкрития за контрола на храните по границата

Абровски попита и защо сега д-р Мавровски взел да говори за "Андреево" - той още вчера каза защо: "Три месеца ни отне за разкриване на схемата и хубаво е, че нашите действия се потвърдиха и след установяването там на ГДБОП. Установихме, че могат бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи". Но Абровски продължи как така толкова време д-р Мавровски не успял да организира работата на БАБХ и като говори така, да си представим как ЕК можело да премести граничния контрол на Дунав мост. И добави, че не може да каже дали всичко изнесено от д-р Мавровски е вярно, но трябва това да бъде разследвано от компетентните органи.

Преди да дойде в "Прогресивна България", Пламен Абровски беше част от ИТН и то като депутат – ОЩЕ: Кой е Пламен Абровски - предложението на Румен Радев за министър на земеделието?

Селскостопанският сектор

Същевременно Абровски влезе в спор със Симеон Караколев от овцевъдната и козевъдната асоциация, който заяви, че "няколко олигарси в България допринесоха кооперативите да са на второ място". "Щом искат така да я наричат, нека бъде олигархия – аз не мога да си позволя да наричам така земеделските производители", отговори Пламен Абровски, като обеща "специално да си запише" кои точно хора има предвид Караколев като кукловоди на влияние. Земеделският министър обаче посочи, че никой не могъл да му каже именно в този сектор на животновъдството какъв е резултатът от похарчените пари. "Когато постъпих като министър, никой дори не беше подготвил обществените поръчки за тези анализи. Могло е да се свърши много повече работа за новия програмен период и средствата (от ЕС), които ще получим", добави Абровски.

Министърът защити и "справедливата цена" като законова постановка, която тръгна да налага управлението на Румен Радев. Идеята на термина е да покаже кое колко струва и колко би трябвало да струва според държавата, а потребителят да си прецени. Няма да счупим пазара, увери Абровски, който каза и, че се работело да се създадат условия да се създават големи кооперативи, за да могат да преговарят от по-силна позиция за реализация на продукцията си - ОЩЕ: КЗК притиска две големи вериги с производство за нелоялни практики