Фронт срещу "Сръбски свят": И СДСМ скочи срещу Мицкоски в подкрепа на българи и албанци

Втора опозиционна партия скочи срещу "Сръбски свят" и въобще срещу сръбското влияние в Северна Македония. След опозиционната партия на етническите албанци в Северна Македония в лицето на Демократичния съюз за интеграция, към атаките срещу влиянието от Белград скочиха и СДСМ, става ясно от пост на техния лидер Венко Филипче в платформата Х.

"Докато престъпната групировка ВМРО подкрепя сестринската си партия СНС и своя "брат" автократ Вучич, а Мицкоски и Стоилкович му организират митинги в Куманово - като професор и като човек ще кажа само едно: винаги подкрепям младостта и бъдещето! Студентите печелят!", написа Филипче. ОЩЕ: "Национален позор": Мицкоски разгневи албанците и те скочиха срещу "Сръбски свят" (ВИДЕО)

Правата на албанците

Така на практика Филипче подкрепя протестите на албанските студенти в Скопие, които настояват изпитът по право да бъде на албански език. Нещо, за което Мицкоски каза, че ще се обърне към Венецианската комисия. Допълнително обстановката бе нажежена и от връчен устен демарж на посланика на Албания в Северна Македония, който се изказа в подкрепа на студентите.

Додека криминална група ВМРО ја поддржува својата сестринска партија СНС и својот „брат“ автократ Вучиќ, додека Мицкоски и Стоилковиќ организираат митинзи за него во Куманово.



Јас како професор и како човек ќе кажам само едно: Секогаш ја поддржувам младоста и иднината!… pic.twitter.com/fGpz1q4qZg — Venko Filipce (@VFilipche) May 22, 2026

Подкрепа за вписване на българите

СДСМ призова за обединение за вписване на българите в македонската конституция, защото това е залегнало като условие в преговорната рамка с Европейския съюз.

Македонският премиер Християн Мицкоски обаче видя в това желание за министерски постове и "широко правителство", т.е. с участието н СДСМ.

"Какво широко правителство? Кой говореше за правителство и коалиция? Аз ясно казах - подкрепа за европейските интеграции и реформи. Трябва ли да се присъединим към нежната коалиция на Мицкоски? Откъде изобщо му хрумна подобна идея? Ние не преговаряме за фотьойли и позиции. Говорим за бъдещето на Северна Македония в Европейския съюз. Реформи сега. Малцинства в Конституцията сега. Европа сега", написа още Филипче в платформата Х. ОЩЕ: Референдум за вписване на българите: Известен дипломат внесе петиция до македонския парламент

Каква широка влада? Кој зборувал за влада и коалиција?



Јасно кажав - поддршка за европските интеграции и реформите.



Да влеземе во тендер коалицијата на Мицкоски?

Од каде некому му падна на памет таква идеја?



Ние не преговараме за фотелји и позиции.



Ние зборуваме за иднината… pic.twitter.com/tsaF9sEhf5 — Venko Filipce (@VFilipche) May 22, 2026