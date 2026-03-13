Колко ще струва агнешкото за Великден? Прогноза от бранша

Цена на агнешкото от 14 - 16 евро. Във фермите месото ще върви в порядъка между 5 и 7 евро на килограм живо тегло. Това прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. "Само през миналата година в България са били ефтаназирани около 25 000 животни, което е довело до това, че 20 000 семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си", обясни той.

"Тези 25 000 животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултата за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнешко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят", каза той в ефира на БНТ

Според него на пазара ще има новозеландско, вероятно, дълбоко замразено и после размразено месо. Освен от Нова Зеландия, ще има месо от Македония и Румъния.

По думите му в България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора. "Ако имаше закон, който както в останалите държави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики", каза той.