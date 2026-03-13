Войната в Украйна:

Колко ще струва агнешкото за Великден? Прогноза от бранша

13 март 2026, 11:23 часа 229 прочитания 0 коментара
Колко ще струва агнешкото за Великден? Прогноза от бранша

Цена на агнешкото от 14 - 16 евро. Във фермите месото ще върви в порядъка между 5 и 7 евро на килограм живо тегло. Това прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. "Само през миналата година в България са били ефтаназирани около 25 000 животни, което е довело до това, че 20 000 семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си", обясни той.

ОЩЕ: Заплахата Меркосур: Фермерите искат защитени цени, кооперативи и край на лобитата

"Тези 25 000 животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултата за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнешко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят", каза той в ефира на БНТ

Според него на пазара ще има новозеландско, вероятно, дълбоко замразено и после размразено месо. Освен от Нова Зеландия, ще има месо от Македония и Румъния.

ОЩЕ: Това не е шега: Хапваме старо кенгурско месо от Австралия и Нова Зеландия вместо агнешко

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му в България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора. "Ако имаше закон, който както в останалите държави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Великден агнешко месо Симеон Караколев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес