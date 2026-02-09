Предупреждение за силен вятър. Времето утре - 10 февруари 2026 г.

На 10 февруари 2026 г., вторник ще се задържи облачно, на отделни места в Западна България ще превали слаб сняг, а в източните райони - слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните в по-голямата част от страната - между 0° и 5°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Малко сняг и после пролет. Седмична прогноза за времето от 9 до 15 февруари 2026 г.

Температурите

Най-ниските минимални температури се очакват в Разград, Силистра, Русе, Търговище и Смолян, където се очакват между минус 5 и минус 4 градуса. На най-високи температури ще се радват жителите на градовете Благоевград и Кюстендил, където максималните температури се очакват да бъдат между 8 и 9 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Силен вятър по морето

От НИМХ предупреждават за силен вятър по морския бряг. Максималните температури по Черноморието ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

