Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Прогноза за времето - 16 април 2026 г. (четвъртък)

15 април 2026, 23:49 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
През нощта над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, но след полунощ ще започне да се разкъсва. На отделни места, главно в югозападните райони, все още ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°. Утре в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над Югозападна и Централна Южна България и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места, главно в Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над южното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е около 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес