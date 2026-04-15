Прогноза за времето - 16 април 2026 г. (четвъртък)

През нощта над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, но след полунощ ще започне да се разкъсва. На отделни места, главно в югозападните райони, все още ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°. Утре в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над Югозападна и Централна Южна България и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места, главно в Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, над южното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е около 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ