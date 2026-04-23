Прогноза за времето - 24 април 2026 г. (петък)

В петък времето ще е ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад. Такава е прогнозата за времето за последния работен ден от седмицата на дежурния синоптик Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В петък облачността ще е променлива, а преди обяд - често намаляваща до предимно слънчево време.

Какви ще бъдат температурите?

Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните - между 16° и 21°. В София минималната температура ще е около 6°, максималната - около 17°, прогнозират още от метеорологичния институт.

Какво време ни очаква в планините

В планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Времето по морето

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, се казва още в прогнозата за времето.

Източник: Meteo.bg.