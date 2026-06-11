Расте броят на потърсилите подкрепа след наводнението в Тича

56 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане са подадени от семейства от котленското село Тича, след като домовете им пострадаха при наводнението в началото на месеца. От Министерството на труда и социалната политика информират, че документите се обработват приоритетно. 29 са заявленията за еднократна подкрепа в размер до 1171 евро, а още 27 са исканията за допълнителна помощ от 1550 евро.

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Средствата се отпускат на домакинства, които отговарят на критериите, след извършване на социална анкета и оценка на потребностите им и на нанесените от бедствието щети.

Семействата, които ще получат еднократната помощ от 1171 евро, могат да кандидатстват и за подкрепа до 1300 евро от Фонд "Социална закрила" за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома, като подадат заявление в общината.