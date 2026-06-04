Наводнение: Река Черна заля село Тича и важен републикански път (ВИДЕО)

Наводнение в село Тича след обилните валежи. Река Черна е заляла населеното място. Има наводнени къщи. Няма пострадали. Материалните щети са сериозни. „Река Черна е излязла от коритото си в района на село Тича. Залят е републиканският път между Котел и Омуртаг. Препоръчва с да се избягва пътуване“. Това гласи съобщението, изпратено чрез системата BG-Alert от областния управител на Сливен.

За опасно време днес предупреждават синоптиците. През следващите часове валежите и бурите ще бъдат силни на много места в страната. Зрители на bTV изпратиха снимки от района на врачанското село Борован на купесто-дъждовен облак и спускащи се конуси.

Още: 8 месеца след потопа: В "Елените" отново посрещат туристи

Но с това бурите едва започват. През следващите часове и валежите, и бурите ще бъдат силни на много места в страната. Не ги подценявайте, следете метеорологичната обстановка. Мълниите са много опасни, ако сте на открито. Колкото и да бързате, при гръмотевична буря опитайте се да се скриете на закрито, може и в автомобил. Още днес привечер времето ще започне да се успокоява, предава bTV.

Още: Въпреки водния капан: Министърът на туризма каза ще има ли "справедлива туристическа цена" и готови ли сме за лятото