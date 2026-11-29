Интензивният снеговалеж през последното денонощие доведе до забавяния при излитането на самолетите от летище „Васил Левски“ в София, предаде БГНЕС. Още: Зимна стихия: Оранжев код в 16 области, червен по морето

По информация от пресцентъра на столичното летище закъсненията достигат до 30 минути, тъй като екипите извършват задължителните процедури за осигуряване на безопасността на въздушния транспорт при зимни метеорологични условия.

Зимата пак ни изненада

Специализирана техника непрекъснато почиства пистата за излитане и кацане, както и пътеките за рулиране. От аеропорта уточниха, че преди полет машините се третират със специални течности, които отстраняват снега и леда и предпазват повърхностите от ново заледяване.

На пътниците се препоръчва да следят актуалните данни за своите полети на официалния сайт на летището и в мобилните приложения на авиокомпаниите, както и да си предвидят допълнително време за придвижване до терминалите заради зимната обстановка в столицата.

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