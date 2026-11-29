В индустриалната зона на руския град Толяти (Самарска област), в резултат на украинска въздушна атака, сутринта на 29 ноември избухна пожар в предприятието „Толятикаучук“, което се занимава с производството на химически суровини за компоненти за ракетно гориво. Става въпрос за нападение с украински дронове. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришев потвърди атаката срещу региона, като съобщи, че през нощта са били свалени над 20 дрона.

Той заяви, че атаката отново е била насочена срещу промишлени предприятия, но не посочи конкретните им имена. Няма жертви или ранени.

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA потвърди попаденията в обекта на база на геолокализирани кадри.

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Заводът е бил атакуван многократно и преди. Последният потвърден удар е бил на 24 октомври 2026 г. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна тогава заяви, че ударите са повредили технологичен тръбопровод, две производствени единици за каучук и ректификационна инсталация.

„Толятикаучук“, част от групата „Татнефт“ от 2019 г., произвежда синтетични каучуци, мономери, въглеводородни фракции и добавки за бензин. Синтетичните каучуци, произвеждани от компанията, обаче се използват и в производството на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети.

Още украински нападения

Има данни и за украински удар в индустриалната зона в Нижнекамск, Република Татарстан - те вече са потвърдени с геолокализирани кадри. Губернаторът Рустам Минниханов не е коментирал нищо на този етап.

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Неофициална информация на украинския Telegram канал Exilenova+ сочи, че вероятно и полигонът „Капустин Яр“, откъдето Русия изстрелва ракетите "Орешник", е бил подложен на нападение.

Русия е свалила над 1000 дрона през нощта

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били унищожени 1017 украински безпилотни летателни апарата над различни региони.

Дроновете са били свалени над териториите на областите Астрахан, Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Ростов, Рязан, Самара, Саратов, Смоленск, Твер, Тула, Уляновск, Московска област, Република Татарстан и анексирания Крим.

В периода от 17:00 ч. на 28 ноември до 07:00 ч. на 29 ноември 542 безпилотни летателни апарата са летели в посока Московска област. "Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната още в далечните периферии. 105 дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", заяви кметът на руската столица Сергей Собянин.

Атаки и срещу Украйна

През нощта руските сили нанесоха удар по Одеса. Според властите една жена е загинала, а няколко други са ранени. Точният брой на жертвите все още не е обявен.

При руската атака срещу Запорожие един човек е загинал, а други двама са ранени, включително е пострадало едно дете, което е било извадено от развалините. Повредени са също частна къща, жилищни блокове и сградите на две образователни институции, съобщиха местните власти.

В нощта на 29 ноември (от 18:00 часа на 28 ноември) Русия е атакувала Украйна със 140 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“ (93 от тях с реактивни двигатели) и дронове примамки. Според предварителни данни, оповестени от Военновъздушните сили на Украйна към 07:30 часа, средствата за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили с електронно заглушаване 101 дрона "Шахед" (55 от тях реактивни), "Гербер" и дронове от други типове. Има обаче нанесени удари по 27 места, както и падане на отломки от свалени безпилотни апарати на 13 места. "Атаката продължава, няколко вражески дрона се намират във въздушното пространство", гласеше към онзи момент сводката на украинските ВВС.