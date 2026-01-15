Тръгват частните скоростни влакове по линията София - Бургас, ще имат само две спирки

"ПИМК Рейл Експрес" планира да пусне бързи влакове от София до Бургас, които ще спират само в Пловдив и Стара Загора. За целта в момента се правят тестове, като е нает пътнически вагон от германската компания "Дойче Бан Карго" (DB Cargo). Това съобщи Пенко Несторов - управляващ партньор в "ПИМК Холдинг Груп", в интервюто за пловдивското издание "Под тепето".

Стартът на експресните влакове на частния превозвач по релсите, зависи от регулаторната рамка и условията, които държавата предлага, казва той без да посочи конкретна дата. "ПИМК Рейл Експрес" подаде заявление да обслужва жп линията София - Пловдив - Стара Загора - Бургас още в края на май 2024 г. в рамките на пазарните консултации по поръчката за избор на нов обществен железопътен превозвач за следващите 15 години.

Компанията обаче не участва в обществената поръчка, която приключи в края на 2025 г. Най-атрактивният лот беше спечелен от "БДЖ Пътнически превози" и така държавният превозвач запази монопола си на пазара. Другите два отидоха за новосъздадената "Ивкони Експрес". Двете компании ще получават субсидия от държавата за услугата, която за миналата година беше около 220 млн. лв. В добавка ще си поделят и новите влакове, които държавата купи от "Шкода" и "Алстом".

"ПИМК Рейл Експрес" ще предлага частен пътнически транспорт на пазарен принцип и това е причината да не участва в търга, става ясно от обясненията на Пенко Несторов.

"Причината е проста - на практика държавата не допуска реална конкуренция. Формално се позволява участие на частни оператори, но само ако работят по бизнес модела на БДЖ. Това обезсмисля нашата идея за частен пътнически транспорт с различно качество и стандарт", мотивира се той, цитиран от Mediapool.

Запитан какво означава това на практика Пенко Несторов отговаря: "Казано просто, ако искаш да участваш, трябва да следваш "стандарта на БДЖ" - обикновен пътнически превоз, който спира на всяка гара. Това не позволява да се предложи бърз и удобен транспорт за бизнес пътувания или туризъм между големите градове."

Ново движение от ново поколение

Идеята на ПИМК е да създаде "несубсидиран частен пътнически транспорт, който предлага по-високо качество, по-бързо пътуване и удобства, които липсват в сегашния стандартен модел на БДЖ". Това е единственият начин да привлечем пътници на пазарен принцип, казва Несторов.

Според него в момента практически няма конкуренция на жп пазара за пътнически превози, защото всички бързи и експресни линии са съсредоточени в държавния оператор. Това означава, че частните играчи са ограничени и не могат да предложат истинска алтернатива, казва Пенко Несторов. По думите му едно от основните препятствия пред частните оператори е регулаторната рамка.

"На практика държавата не допуска реална конкуренция. Можеш да участваш в конкурси само ако работиш по бизнес модела на БДЖ - обикновени пътнически влакове, които спират на всяка гара. Това напълно обезсмисля нашата идея. Ние искаме да създадем модел, който предлага повече избор и качество на пътниците, не просто да копираме БДЖ", коментира единият от собствениците на ПИМК.

Той посочва, че следват успешни модели от Европа и Азия, където частните оператори успешно конкурират държавните железници, като адаптират тези практики към българския пазар. Пенко Несторов се надява държавата да осъзнае необходимостта от реална конкуренция и да позволи различни бизнес модели. "Това ще даде възможност на частните оператори да развиват услуги, които са коренно различни и по-добри за пътниците", допълва той.

"Нашата визия е ясна: частни влакове, работещи на пазарен принцип, със съвременно качество, удобство и скорост. Това е начинът да се привлече пътникът и да се промени досегашната практика на монополното предлагане на пътнически услуги. Вярваме, че с упорита работа и подходящи регулаторни условия този модел ще се реализира", казва единият от собствениците на ПИМК.

Освен за пътнически експреси по жп линията София - Пловдив - Бургас, "ПИМК Рейл Експрес" поиска от държавата да ѝ разреши да води пътници и още четири маршрута от 13 декември 2026 г. Това са:

София - Перник - Радомир;

Карнобат – Варна;

Пловдив – Асеновград;

София - Горна Оряховица - Шумен - Варна.