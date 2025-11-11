"Ужасен разпад на съвестта. Какво общество сме?"

Случаят с прегазеното куче Мая в София стана повод за остра реакция не само от страна на хората в столичния квартал "Разсадника", които протестират, но и на много от българските знаменитости. Известни личности от шоубизнес средите в страната като артисти и инфлуенсъри изразиха позицията си в социалните мрежи, като споделиха възмущението и болката проявената жестокост. Сред тези, които споделиха мнението си от инцидента, е и д-р Неделя Щонова, която публикува снимка на Мая във Facebook профила си, придружена от емоционален текст.

Щонова не може да си обясни проявата на такава жестокост. След като гледа видеото от инцидента, тя е убедена, че "в този свят се разхождат чудовища". "Когато колелата преминават през тялото на Мая и човешката ръка не спира да помогне, това е... Това е ужасен разпад на съвестта!", изразява своето възмущение тя, недоумявайки как "човек, положил клетва" за грижа и лечение на хора може да извърши толкова хладнокръвно и болезнено деяние.

"Нещо наистина е тотално сбъркано в нас. В механизмите, по които нормализирахме безчувствието."

Да прегазиш живо същество, което спи … Няма психологическо обяснение, което да го направи по-малко жестоко.

Според Щонова най-страшното в истории, като тази за кучето Мая, е че човечността сякаш тотално липсва при някои хора.

Тя се обръща към обществото с мъка и голяма тежест в сърцето, питайки се: "Ако допускаме да бъде прегазено това, което ни обича безусловно … какво тогава остава за нас? Какво общество сме? Каква култура? Каква цивилизация?"

В края на посланието си за кучето, Щонова подчертава невинността на животното и безусловната му любов като куче.

За липсата на истинска зоополиция

Продуцентът Магърдич Халваджиян също се включи по темата за липсата на справедливи наказания и зоополиция в страната, говорейки за "спящото общество".

"Когато обществения натиск стана много голям, управляващите тогава взеха фиктивно решение да бъде създадена "Зоополиция". Казвам "фиктивно" защото реално нищо такова не се случи. Накараха районните да отделят по един -двама полицаи, без никакъв бюджет и без автомобили. Замазаха за пореден път очите на обществото, защото знаят, че утре обществото ще забрави и никой няма да им търси сметка за поредните лъжи! Че те си лъжат от 36 години и виждат, че номера минава! Лъжат, крадат и няма последствия! Защото , ние спим, ние забравяме, ние не питаме! Сега медиите като бесни пишат за този случай и това ще е три дни! А после? После си знаем! Забравяме за случая и минаваме към следващия! И никога няма последствия! И е така с корупцията, с престъпността, с войната по пътищата.... с всичко... Виновно е спящото ни общество".

