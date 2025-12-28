Лайфстайл:

След арктически студ за Нова година: Симеон Матев с прогноза за пролетен януари

28 декември 2025, 08:50 часа 646 прочитания 0 коментара
След арктически студ за Нова година: Симеон Матев с прогноза за пролетен януари

До към 2-3 януари 2026 година температурите ще са отрицателни. Климатологът Симеон Матев посочи пред Нова телевизия, че до 5-6 януари снегове не се очакват. Сняг ще има на изолирани места. Декември изпращаме като топъл месец. В миналото сме имали и по-високи температури през декември. Застудяването ще продължи до към 3 януари, но 1 и 2 януари ще са мразовити. Отрицателни температури се очакват и в новогодишната нощ.

До 15 градуса през януари

Снимка: iStock

Изминалата година не е най-топлата, по думите му. Изпращаме годината в нормални количества валежи, прогнозира още Симеон Матев.

2026 ще започне със студено време, след което идва изненадващо затопляне. Затоплянето ще бъде и в планините. Очакват се температури до 10-15 градуса. Януари се очаква да бъде с температури над нормата. През 2026 пролетните месеци вероятно ще са по-хладни, каквато е тенденцията в последните години.

Oранжев и жълт код за силен вятър е издаден от НИМХ за почти цяла България. Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София - област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен. Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.

През деня ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд - между 2° и 7°, в София – около 3°. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
