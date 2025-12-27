Новините: Най-важното за деня, 27 декември

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 декември 2025 г.

МВР С ВАЖЕН СЪВЕТ ЗА ОБМЯНАТА НА ЛЕВОВЕТЕ В ЕВРО (ВИДЕО)

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро. Това предупреждават от полицията. Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП, гл. инспектор Златка Падинкова, призовава гражданите да бъдат внимателни при предложения за превалутиране или обмен на левове в евро.

МВР ЗАМАЗА СКАНДАЛА С ПЛЕЗЕЩИЯ СЕ ПОЛИЦАЙ НА ПРОТЕСТА (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и ръководството на СДВР замазаха историята с кадрите на плезещ се полицай по време на един от най-големите протести в София срещу Бюджет 2026, пише в. "Сега". Видеото, което обиколи всички телевизии и социални мрежи, скандализира обществото и предизвика бурни реакции. Въпреки това и до момента няма никакви данни за приключила проверка, още по малко за каквито и да е взети дисциплинарни мерки или наложени наказания.

ПОЧИНА ДЕЯН КЮРАНОВ - СЪОСНОВАТЕЛЯТ НА СДС И "ЕКОГЛАСНОСТ"

Почина съоснователят на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС Деян Кюранов, съобщиха във Фейсбук от Центъра за либерални стратегии. Кюранов е един от основателите и член на Управителния съвет на Центъра.

ТРЪМП ПАК ПРИТИСКА ЖЕРТВАТА, А ПУТИН ГО РАЗИГРАВА: ЗЕЛЕНСКИ "НЯМА НИЩО, ДОКАТО АЗ НЕ ГО ОДОБРЯ" (ОБЗОР-ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път показа, че се вижда в силна позиция за оказване на натиск върху слабия, в случая това е жертвата в агресивната война на Русия - Украйна. Републиканецът се представи като крайния арбитър на всяко мирно споразумение между Киев и Москва.

БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 2025: ДОКЛАДЪТ "ВАЙЦ" И ПАК НИЩО ЗА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ

Българо-македонските отношения през 2025 г. нямаха особен напредък - почти никакъв. През изминалите 12 месеца югозападната ни съседка не вписа българите в своята конституция, с което за поредна година отложи поетия ангажимент пред Европа чрез така нареченото "френско предложение".

ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА С НАД 50 КОЛИ В ЯПОНИЯ ВЗЕ ЖЕРТВИ И РАНЕНИ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Една жена загина, а 26 души бяха ранени в тежка верижна катастрофа по време на снеговалеж на магистрала в Япония снощи, предаде Асошиейтед прес. Магистралната полиция на префектура Гума днес заяви, че верижната катастрофа на високоскоростния път е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками, на около 160 километра северозападно от Токио.

ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЛИ КОСОВО ОТ ЗАДЪНЕНАТА УЛИЦА

На 28 декември избирателите в Косово за втори път в рамките само на десет месеца са призовани да гласуват за нов парламент. През това време косоварите наблюдаваха истински политически театър – и вече са уморени от него.