Реал Мадрид обмисля да върне на "Бернабеу" двама свои юноши, правещи фурор в Серия А

Името на Нико Пас отново прави фурор в орбитата на Реал Мадрид. Аржентинският полузащитник, който в момента се отличава в италианския Комо, практически е готов да се завърне на "Сантяго Бернабеу" следващото лято. Въпреки това, планът на клуба може да не се ограничи само с връщането му. Изненадващият проект на Сеск Фабрегас в Комо привлече вниманието на цяла Европа. Освен влиянието на Нико Пас в халфовата линия, отборът край езерото е пълен с млади таланти с "ДНК"-то на Реал Мадрид. Така освен Пас, от испанската столица следят отблизо бивш играч от академията, който дели терена с аржентинеца и също може да се завърне в родината си.

Другата звезда на Комо, която Реал Мадрид изкушава

Става въпрос за Хакобо Рамон. 20-годишен испански централен защитник, обучен в "кралската" школа. Защитникът дебютира миналия сезон в първия отбор под ръководството на Карло Анчелоти и дори имаше лукса да отбележи гол срещу Майорка в Ла Лига. През този сезон с Комо той вече има 14 официални мача и се превръща в основна фигура в състава на Фабрегас. Според "ESPN", Реал Мадрид сериозно обмисля завръщането му в средносрочен план чрез клауза за обратно изкупуване, много подобна на тази на Нико Пас. Докато завръщането на аржентинеца ще струва около 9 милиона евро, в случая с Хакобо Рамон клубът ще трябва да плати около 8 милиона, за да си го върне от Италия.

Рамон би свършил добра работа на "Бернабеу"

Защитната ситуация в Реал Мадрид е в негова полза. Договорите на Давид Алаба и Антонио Рюдигер изтичат през юни и макар германецът да може да поднови договора си, той има сериозни оферти от Саудитска Арабия. Към това се прибавят и постоянните контузии на Едер Милитао, което прави логично да се обмисли завръщането на млад централен защитник, запознат с клуба и с опит в европейските турнири.

"Нико Пас може да не се върне сам. Реал Мадрид планира да го върне като първото си попълнение за 2026 г.", разкри авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо преди няколко седмици, потвърждавайки, че клаузата за обратно изкупуване не е валидна през януари и че Комо иска да го задържи до лятото. Според информациите аржентинецът вече е дал съгласието си. Сега големият въпрос е дали завръщането му на "Бернабеу" ще бъде съпроводено и ще бележи началото на ново поколение "крале".

