27 декември 2025, 18:40 часа 470 прочитания 0 коментара
Леден вятър и студ: Оранжев код за времето

Oранжев и жълт код за силен вятър е издаден от НИМХ за почти цяла България. Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София - област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен. Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.

Aтмосферното налягане през нощта и утре преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава, предава БНР.

През нощта срещу 28 декември ще бъде предимно ясно, след полунощ главно над Северна и Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°.

През деня ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд - между 2° и 7°, в София – около 3°.

Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Новата седмица: Предимно слънчево време

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще са предимно между 5° и 10°.

По-късно през деня вятърът отново ще стане северозападен, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В сряда и четвъртък ще е доста студено и ветровито. Облачността ще е променлива, в новогодишната нощ и през първия ден от новата година по-често значителна. На отделни места, главно в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг. Минималните температури ще са между минус 8° и минус 3°, а максималните - между минус 3° и 2°.

В петък и събота вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югозапад, в много райони временно ще стихва. След временно намаление на облачността до предимно слъчево време, през нощта срещу събота и в събота отново ще се заоблачи и на отделни места ще превали слаб сняг.

До под минут десет градуса

Много студено ще е в петък сутринта, на места в котловините минималните температури ще са около и под минус 10°, през деня ще започне затопляне, което ще продължи и в събота.

