"Мина нарочно през кучето": Жители на столичен квартал излизат на протест, написаха "Убиец" на паркинга му

Хора от столичния квартал "Разсадника" скочиха срещу лекаря от Военномедицинска академия (ВМА), прегазил 12-годишното куче Мая в квартала. Те написаха с червен спрей "Убиец" на неговия паркинг. На мястото на инцидента са хора от блока и от квартала, които са възмутени от действията на лекаря, който прегази кучето и избяга. Хората са несъгласни с действията на лекаря и поискаха строги мерки, прилагане на закона и наказание за убиеца.

Лекарят минал нарочно през кучето

Снимка: БГНЕС

"Това е едно от най-ужасните неща, които сме гледали, а още повече и лекар да постъпи така. Той мина нарочно с колата през кучето. Кучето е старо и няма тази бърза реакция", коментираха жителите на квартала.

Те се заканиха, че ще организират протест. Хората са възмутени, че лекарят, след като е прегазил кучето, дори не го е отместил, а е минал отново през него. "Такъв лекар няма място в сферата на здравеопазването. Не бихме си поверили нито нашия живот, нито живота на децата ни", категорични са шокираните хора.

Според тях е възможно да има и ефективна присъда.

Припомняме, че по случая с прегазеното с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, съобщи във Facebook министърът на правосъдието Георги Георгиев. "Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс", написа министърът и допълни, че наказанието "лишаване от свобода" е завишено до 4 години при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.

Жестокостта към куче в столичния квартал "Разсадника" предизвика вълна от възмущение, след като видеозаписи от случая бяха разпространени в социалните мрежи. На кадрите се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, прегазва куче, лежащо на тротоара. Колата спира за момент, шофьорът излиза и вижда, че е затиснал животното с една от гумите, което буквално пищи от болка. Въпреки това той се качва обратно в автомобила и потегля, оставяйки кучето в безпомощно състояние. Впоследствие хора от блока, които го гледат, го водят на ветеринар и там се установява, че гръбначният му стълб е счупен на три места - Мая е приспана, за да не се мъчи.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) уточниха, че са установили извършителя веднага след подаден сигнал за скандал на мястото на инцидента. Той е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен.

Мъжът е направил самопризнания пред полицията, като е обяснил, че е извършил маневрата неволно и отрича да е имало умисъл в действията му. Пробата му за алкохол е била отрицателна.

