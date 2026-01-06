Ето кой извади Светия кръст на Богоявление в Елин Пелин

На християнския празник Богоявление, който отбелязваме днес, 6 януари, в община Елин Пелин се проведе литийно шествие до реката, където бе отслужен Велик Богоявленски водосвет за здраве и благоденствие. С осветената вода бяха поръсени и благословени присъстващите миряни, а свещеник Пламен Мишев ритуално хвърли кръста в реката. Над 50 млади мъже мериха сили, за да извадят Светия кръст от ледените води на река Лесновска.

Тази година честта се падна на Давид Симеонов от Елин Пелин, който успя да стигне пръв и да извади кръста от водата. Вярва се, че на този ден водата спира, пречиства се, след което придобива голяма сила, а който извади кръста, бива честит и здрав през цялата година.

Пожелаваме на Давид и на останалите смелчаци от град Елин Пелин много здраве и успехи занапред!

Нека тази година да бъде здрава, мирна, благодатна и пълна с късмет за всички нас!