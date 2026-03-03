Проруска провокация с подръчни материали: Залепиха руски знамена в София навръх 3 март (СНИМКА)

Руски знамена бяха залепени с подръчни материали поне на три стълба по столичния бул. "Цар Освободител", съобщи читател на Actualno.com. Знамената са залепени точно под официално сложените български трибагреник и знаме на Европейския съюз. Това се случва навръх националния празник на България - 3 март. Това обаче не е първият път, в който руски знамена се слагат около националния ни празник. През март 2024 г. се случи същото.

Тогава екипите на Столична община реагираха на сигналите веднага и започнаха отстраняването им, беше обявено от столичният кмет Васил Терзиев, че ще се провери кой ги е сложил.

Националният ни празник и Русия

Често националният ни празник се изпозва като способ за проруската пропаганда у нас. Ето защо имаше идеи той да бъде сменен, но това предизвика широк обществен дебат и до промяна не се стигна.

Днес честваме Денят на Освобождението на България от османско иго. На този ден е подписан предварителен мирен договор, останал в историята като Санстефански договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

За българската свобода живота си дават както хиляди руски, така и украински, беларуски, финландски и румънски войници. Не бива да забравяме и героизма на български опълченци, които бранят ключовия във войната Шипченски проход.

Поставянето на руските знамена приича на провокация, тъй като в настоящето Русия е обявила България за неприятелска държава. ОЩЕ: Руски проект ли е идеята за Санстефанска България? Проф. Павлов за абсурдите на македонизма